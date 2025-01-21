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Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:05 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/svo-1994736984.html
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2025
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР
До полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T08:05:00+03:00
2025-01-21T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. До полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. За все эти населенные пункты уже идут бои", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Он уточнил, что также активные бои продолжаются в кременских лесах в ЛНР.
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729199.html
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в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко: до освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех населенных пунктов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. До полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. За все эти населенные пункты уже идут бои", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Он уточнил, что также активные бои продолжаются в кременских лесах в ЛНР.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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