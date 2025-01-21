https://ria.ru/20250121/svo-1994736984.html

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР - РИА Новости, 21.01.2025

Марочко рассказал о продвижении ВС России в ЛНР

До полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T08:05:00+03:00

2025-01-21T08:05:00+03:00

2025-01-21T08:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/09/1992897636_0:29:3185:1821_1920x0_80_0_0_0de429a6399fc2f53ba122b96672f8d9.jpg

ЛУГАНСК, 21 янв - РИА Новости. До полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из населенных пунктов в Сватовском, Кременском и Лисичанском муниципальных округах, за которые уже идут активные бои, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Для полного освобождения ЛНР нашим войскам осталось освободить населенный пункт Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки в Лисичанском округе. За все эти населенные пункты уже идут бои", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Он уточнил, что также активные бои продолжаются в кременских лесах в ЛНР.

https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994729199.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины