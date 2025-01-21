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Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей - РИА Новости, 21.01.2025
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14:58 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/sud-1994812048.html
Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей - РИА Новости, 21.01.2025
Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей
Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), одного из крупных подрядчиков ведомства, около 3... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:58:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), одного из крупных подрядчиков ведомства, около 3 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором было заявлено требование о взыскании неустойки по контракту от 21 октября 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ. По словам представителя истца, Счетная палата в 2023 году выявила завышение стоимости работ.
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происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Москва, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы взыскал с подрядчика Минобороны ВСК три миллиарда рублей

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), одного из крупных подрядчиков ведомства, около 3 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором было заявлено требование о взыскании неустойки по контракту от 21 октября 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ. По словам представителя истца, Счетная палата в 2023 году выявила завышение стоимости работ.
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