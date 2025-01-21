https://ria.ru/20250121/sud-1994812048.html

Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей

Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей - РИА Новости, 21.01.2025

Суд взыскал с подрядчика Минобороны три миллиарда рублей

Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), одного из крупных подрядчиков ведомства, около 3... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:58:00+03:00

2025-01-21T14:58:00+03:00

2025-01-21T14:58:00+03:00

происшествия

москва

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску министерства обороны России взыскал с Военно-строительной компании (ВСК), одного из крупных подрядчиков ведомства, около 3 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд первой инстанции полностью удовлетворил иск, в котором было заявлено требование о взыскании неустойки по контракту от 21 октября 2021 года на выполнение строительно-монтажных работ. По словам представителя истца, Счетная палата в 2023 году выявила завышение стоимости работ.

https://ria.ru/20241129/minoborony-1986392919.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, министерство обороны рф (минобороны рф)