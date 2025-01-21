СК завершил следствие по делу жителя Приамурья, обстрелявшего маршрутку
Предприниматель в Свободном обстрелял маршрутку, чтобы отомстить администрации
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской областиПредприниматель, стрелявший по маршрутному автобусу в Свободном Амурской области
© Фото : Следственное управление СК России по Амурской области
Предприниматель, стрелявший по маршрутному автобусу в Свободном Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Предприниматель, стрелявший по маршрутному автобусу и ранивший девочку в Свободном Амурской области, таким поступком хотел отомстить администрации города, расследование дела завершено, сообщает СУСК региона.
По данным СУСК региона, вечером 26 октября в районе улицы Октябрьская города Свободный 42-летний местный предприниматель выстрелил в маршрутный автобус, в результате чего была ранена школьница 10-го класса. При задержании амурчанин отказался подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов. Мужчину скрутили и заключили под стражу, было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Позже предпринимателя оштрафовали на неповиновение полиции на 3,5 тысячи рублей, сообщала объединённая пресс-служба судов Амурской области.
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Следствие установило, что в 2020 году родственник обвиняемого заключил муниципальный контракт с администрацией города Свободный на осуществление регулярных перевозок пассажиров, после чего фактически передал ему управление своей коммерческой деятельностью. Однако в августе 2024 года из-за систематических существенных нарушений администрация города контракт расторгла и заключила договор с другой организацией, лишив тем самым обвиняемого дохода от перевозок.
"26 октября 2024 года злоумышленник, понимая, что больше не будет извлекать прибыль от коммерческой деятельности, решил совершить хулиганские действия. С этой целью мужчина в вечернее время на личном автомобиле подъехал к автобусной остановке и, видя подъезжающий автобус, произвел по нему выстрел из охотничьего оружия с нарезным стволом - карабина, после чего с места преступления скрылся. В результате действий обвиняемого пассажир автобуса, девочка 2008 года рождения получила огнестрельное слепое ранение задней поверхности грудной клетки", - говорится в сообщении.
Свою вину обвиняемый не признал, он находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено и будет направлено в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 8 лет.
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