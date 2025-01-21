https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994735139.html
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков - РИА Новости, 21.01.2025
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков
Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:26:00+03:00
2025-01-21T07:26:00+03:00
2025-01-21T07:26:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Расширение двуреченского плацдарма вызвало панические настроения в рядах украинских боевиков. Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российским войскам удалось уничтожить ряд украинских позиций и вытеснить вооруженные формирования Украины на западные окраины населенного пункта Двуречная. Также, по его данным, ВС РФ значительно продвинулись на юге и севере населенного пункта, вклинившись в оборону противника более чем на 1 километр.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков
Марочко: продвижение ВС России под Купянском вызвало панику в рядах ВСУ