https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994735139.html

Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков

Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков - РИА Новости, 21.01.2025

Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков

Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T07:26:00+03:00

2025-01-21T07:26:00+03:00

2025-01-21T07:26:00+03:00

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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Расширение двуреченского плацдарма вызвало панические настроения в рядах украинских боевиков. Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российским войскам удалось уничтожить ряд украинских позиций и вытеснить вооруженные формирования Украины на западные окраины населенного пункта Двуречная. Также, по его данным, ВС РФ значительно продвинулись на юге и севере населенного пункта, вклинившись в оборону противника более чем на 1 километр.

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Дарья Буймова

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