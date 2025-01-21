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Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков - РИА Новости, 21.01.2025
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07:26 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/spetsoperatsiya-1994735139.html
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков - РИА Новости, 21.01.2025
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков
Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T07:26:00+03:00
2025-01-21T07:26:00+03:00
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Расширение двуреченского плацдарма вызвало панические настроения в рядах украинских боевиков. Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российским войскам удалось уничтожить ряд украинских позиций и вытеснить вооруженные формирования Украины на западные окраины населенного пункта Двуречная. Также, по его данным, ВС РФ значительно продвинулись на юге и севере населенного пункта, вклинившись в оборону противника более чем на 1 километр.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьковская область, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
В мире, Харьковская область, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Марочко рассказал о панике в рядах украинских боевиков

Марочко: продвижение ВС России под Купянском вызвало панику в рядах ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 21 янв – РИА Новости. Продвижение российских войск под Купянском Харьковской области на двуреченском плацдарме вызвало панику в рядах ВСУ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"Расширение двуреченского плацдарма вызвало панические настроения в рядах украинских боевиков. Отмечены случаи саботирования приказов вышестоящего руководства подразделениями на местах и самовольное оставление позиций", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в ходе активных боевых действий российским войскам удалось уничтожить ряд украинских позиций и вытеснить вооруженные формирования Украины на западные окраины населенного пункта Двуречная. Также, по его данным, ВС РФ значительно продвинулись на юге и севере населенного пункта, вклинившись в оборону противника более чем на 1 километр.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреХарьковская областьУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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