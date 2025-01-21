Эксперт рассказал, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения
Канищев: есть три причины, почему РФ не покинет Парижское соглашение по климату
Флаг России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия, скорее всего, не станет покидать Парижское соглашение по климату как минимум по трем причинам, а весь крупный бизнес продолжит реализацию климатических проектов, прокомментировал РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев.
РСПП предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату и оценить необходимость оставаться его стороной в дальнейшем, написала ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы союза Александра Шохина министру экономического развития Максиму Решетникову.
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"Скорее всего, никакого выхода России из Парижского соглашения по климату мы не увидим... Поэтому, безусловно, крупные компании России продолжат разрабатывать и регистрировать климатические проекты", - считает эксперт.
Он пояснил, что на то есть как минимум три причины.
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"Во-первых, накопленный объем законодательных актов, фактических действий и затраченных средств, очевидно, не мог быть настолько бессмысленным, что подлежит отмене. Президент ни разу не высказывал скептицизма в правильности выбранного курса, в том числе за последние три года", - считает Канищев.
Во-вторых, по словам собеседника агентства, сама климатическая трансформация – это инструмент для вовлечения крупного капитала в оборот и создания новых рабочих мест. Этот инструмент удобен, он стимулирует развитие и приносит дополнительные налоги, подчеркнул он.
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"В-третьих, климатическая трансформация – это не прерогатива запада, а и глобального юга тоже, и если даже трансграничные санкции нас временно не интересуют, полностью аналогичные скоро введут Индия и Китай. Последний саммит по климату в Баку, где я участвовал, это явно подтвердил, в том числе, кстати, и создание глобального рынка углеродных единиц", - также добавил эксперт.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. Вновь избранный президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату.