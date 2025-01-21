https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994877826.html

Эксперт рассказал, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения

Эксперт рассказал, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения - РИА Новости, 21.01.2025

Эксперт рассказал, почему Россия не выйдет из Парижского соглашения

Россия, скорее всего, не станет покидать Парижское соглашение по климату как минимум по трем причинам, а весь крупный бизнес продолжит реализацию климатических... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T19:03:00+03:00

2025-01-21T19:03:00+03:00

2025-01-21T19:03:00+03:00

россия

сша

китай

александр шохин

максим решетников

дональд трамп

российский союз промышленников и предпринимателей

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия, скорее всего, не станет покидать Парижское соглашение по климату как минимум по трем причинам, а весь крупный бизнес продолжит реализацию климатических проектов, прокомментировал РИА Новости управляющий директор компании "Русэнергопроект" Максим Канищев. РСПП предложил пересмотреть участие России в Парижском соглашении по климату и оценить необходимость оставаться его стороной в дальнейшем, написала ранее газета "Ведомости" со ссылкой на письмо главы союза Александра Шохина министру экономического развития Максиму Решетникову. "Скорее всего, никакого выхода России из Парижского соглашения по климату мы не увидим... Поэтому, безусловно, крупные компании России продолжат разрабатывать и регистрировать климатические проекты", - считает эксперт. Он пояснил, что на то есть как минимум три причины. "Во-первых, накопленный объем законодательных актов, фактических действий и затраченных средств, очевидно, не мог быть настолько бессмысленным, что подлежит отмене. Президент ни разу не высказывал скептицизма в правильности выбранного курса, в том числе за последние три года", - считает Канищев. Во-вторых, по словам собеседника агентства, сама климатическая трансформация – это инструмент для вовлечения крупного капитала в оборот и создания новых рабочих мест. Этот инструмент удобен, он стимулирует развитие и приносит дополнительные налоги, подчеркнул он. "В-третьих, климатическая трансформация – это не прерогатива запада, а и глобального юга тоже, и если даже трансграничные санкции нас временно не интересуют, полностью аналогичные скоро введут Индия и Китай. Последний саммит по климату в Баку, где я участвовал, это явно подтвердил, в том числе, кстати, и создание глобального рынка углеродных единиц", - также добавил эксперт. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Оно впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. Вновь избранный президент США Дональд Трамп одним из первых своих указов после вступления в должность вывел США из Парижского соглашения по климату.

https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

https://ria.ru/20241225/kononuchenko-1991131888.html

https://ria.ru/20250121/soglashenie-1994836249.html

россия

сша

китай

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россия, сша, китай, александр шохин, максим решетников, дональд трамп, российский союз промышленников и предпринимателей