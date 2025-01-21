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СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села

СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села - РИА Новости, 21.01.2025

СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села

Российские военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об обстреле села в Курской области кассетными... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:00:00+03:00

2025-01-21T11:00:00+03:00

2025-01-21T11:05:00+03:00

происшествия

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об обстреле села в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) полковника Павло Розлача*. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором... По ходатайству следователя ГВСУ СК России Розлачу* избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача* с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Подчеркивается, что были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек.Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого.*Физическое лицо, внесенное в список террористов

https://ria.ru/20250120/yorgensen-1994635297.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, курская область, украина