СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села
СК завершил дело Розлача об обстреле курского села отравляющими веществами
© Кадр видео из соцсетейПавло Розлач*
© Кадр видео из соцсетей
Павло Розлач*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об обстреле села в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) полковника Павло Розлача*. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором... По ходатайству следователя ГВСУ СК России Розлачу* избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача* с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Подчеркивается, что были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого.
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