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СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села - РИА Новости, 21.01.2025
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11:00 21.01.2025 (обновлено: 11:05 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/sk-1994757624.html
СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села
СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села - РИА Новости, 21.01.2025
СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села
Российские военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об обстреле села в Курской области кассетными... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:00:00+03:00
2025-01-21T11:05:00+03:00
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
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курская область
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об обстреле села в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России."Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) полковника Павло Розлача*. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором... По ходатайству следователя ГВСУ СК России Розлачу* избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.По данным следствия, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача* с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Подчеркивается, что были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек.Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого.*Физическое лицо, внесенное в список террористов
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, россия, курская область, украина
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Украина
СК завершил дело полковника ВСУ Розлача* об обстреле курского села

СК завершил дело Розлача об обстреле курского села отравляющими веществами

© Кадр видео из соцсетейПавло Розлач*
Павло Розлач* - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Кадр видео из соцсетей
Павло Розлач*. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Российские военные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении полковника ВСУ Павло Розлача* об обстреле села в Курской области кассетными снарядами с отравляющими веществами, из-за которого пострадали 19 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГВСУ СК России.
"Завершены следственные действия по уголовному делу в отношении командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) полковника Павло Розлача*. Он заочно обвиняется в совершении в Курской области террористического акта и применении оружия массового поражения, запрещенного международным договором... По ходатайству следователя ГВСУ СК России Розлачу* избрана (заочно) мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 11 августа 2024 года военнослужащие 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ под руководством Розлача* с целью массового отравления населения обстреляли село Большое Солдатское Курской области. Подчеркивается, что были применены 155-миллиметровые кассетные боеприпасы, содержащие запрещенные отравляющие вещества удушающего действия. В результате пострадали 19 человек.
Отмечается, что в ходе предварительного следствия допрошены потерпевшие, свидетели, проведены судебные экспертизы, собраны неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие вину обвиняемого.
*Физическое лицо, внесенное в список террористов
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Датскую наемницу ВСУ Йоргенсен заочно арестовали
20 января, 15:31
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьУкраина
 
 
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