https://ria.ru/20250121/sbu-1994763844.html

На Украине задержали психиатра ВСУ по делу о растрате 1 миллиона долларов

На Украине задержали психиатра ВСУ по делу о растрате 1 миллиона долларов - РИА Новости, 21.01.2025

На Украине задержали психиатра ВСУ по делу о растрате 1 миллиона долларов

СБУ сообщила в своем Telegram-канале о задержании главного психиатра ВСУ по подозрению в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за два года. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:36:00+03:00

2025-01-21T11:36:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. СБУ сообщила в своем Telegram-канале о задержании главного психиатра ВСУ по подозрению в незаконном обогащении более чем на 1 миллион долларов за два года. "Задержали главного психиатра вооруженных сил, который является заместителем председателя центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. По материалам дела, этот чиновник в течение полномасштабного вторжения приобрел необоснованные активы на более чем 1 миллион долларов", - говорится в сообщении.По информации спецслужбы, в декларации подозреваемого это имущество не отражено, его он оформил на жену, дочь, сыновей и посторонних лиц. В частности в 2022 – 2024 годах он купил частный дом и два земельных участка в Киевской области, две квартиры в Киеве, одну – в Одессе, четыре автомобиля БМВ. "Во время обысков у него следователи СБУ нашли также 152 тысячи долларов и 34 тысячи евро. Сейчас фигуранту готовится сообщение о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: "незаконное обогащение", "декларирование недостоверной информации". Решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника", - добавили в СБУ. В ведомстве уточнили, что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Имя чиновника не называют. По информации издания "Украинская правда", речь идет об Олеге Друзе. На Украине регулярно появляются заявления правоохранительных органов и сообщения в СМИ о схемах выдачи фиктивных документов для уклонения от мобилизации, в частности, незаконном оформлении инвалидности. Стоимость таких "услуг" на Украине колеблется от нескольких тысяч до десяти тысяч долларов. При этом мужчин, действительно имеющих проблемы со здоровьем, силой мобилизуют и отправляют на фронт.

https://ria.ru/20241120/vsu-1984902662.html

https://ria.ru/20250107/sbu-1992758295.html

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