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Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории - РИА Новости, 21.01.2025
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11:10 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/sanatoriy-1994758761.html
Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории
Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории - РИА Новости, 21.01.2025
Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории
Норовирус нашли у сотрудников пищеблока санатория "Сосновый бор" в Красноярском крае, где заболели несколько десятков отдыхающих, сообщает региональное... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:10:00+03:00
2025-01-21T11:10:00+03:00
происшествия
красноярский край
минусинский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Норовирус нашли у сотрудников пищеблока санатория "Сосновый бор" в Красноярском крае, где заболели несколько десятков отдыхающих, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.В середине января краевая прокуратура сообщала, что в санатории в поселке Озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после завтрака. По данным прокуратуры края, всего заболели 47 человек, из них 10 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Работа санатория приостановлена, возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. "Персонал пищеблока стал причиной заражения норовирусом... Результаты исследования проб, отобранных у работников пищеблока, показали наличие РНК норовируса второго генотипа у троих сотрудников. Несоблюдение требований к режиму дезинфекции и нарушение правил личной гигиены привели к заражению возбудителем готовых блюд в процессе приготовления и раздачи", - говорится в сообщении управления. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что медицинские книжки сотрудников не содержат результатов обязательных медосмотров и анализов на кишечные инфекции. В управлении также уточнили, что все пострадавшие выписаны из больницы после выздоровления, начато административное расследование в отношении должностных лиц и самого учреждения. Материалы дела готовятся для передачи в суд и правоохранительные органы.
https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html
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происшествия, красноярский край, минусинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Красноярский край, Минусинский район, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории

У сотрудников пищеблока красноярского санатория "Сосновый бор" выявили норовирус

© Фото : Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краюСанаторий "Сосновый бор" в Красноярском крае
Санаторий Сосновый бор в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
Санаторий "Сосновый бор" в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Норовирус нашли у сотрудников пищеблока санатория "Сосновый бор" в Красноярском крае, где заболели несколько десятков отдыхающих, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
В середине января краевая прокуратура сообщала, что в санатории в поселке Озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после завтрака. По данным прокуратуры края, всего заболели 47 человек, из них 10 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Работа санатория приостановлена, возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Персонал пищеблока стал причиной заражения норовирусом... Результаты исследования проб, отобранных у работников пищеблока, показали наличие РНК норовируса второго генотипа у троих сотрудников. Несоблюдение требований к режиму дезинфекции и нарушение правил личной гигиены привели к заражению возбудителем готовых блюд в процессе приготовления и раздачи", - говорится в сообщении управления.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что медицинские книжки сотрудников не содержат результатов обязательных медосмотров и анализов на кишечные инфекции.
В управлении также уточнили, что все пострадавшие выписаны из больницы после выздоровления, начато административное расследование в отношении должностных лиц и самого учреждения. Материалы дела готовятся для передачи в суд и правоохранительные органы.
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