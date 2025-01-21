https://ria.ru/20250121/sanatoriy-1994758761.html

Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории

Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории - РИА Новости, 21.01.2025

Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории

Норовирус нашли у сотрудников пищеблока санатория "Сосновый бор" в Красноярском крае, где заболели несколько десятков отдыхающих, сообщает региональное... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:10:00+03:00

2025-01-21T11:10:00+03:00

2025-01-21T11:10:00+03:00

происшествия

красноярский край

минусинский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Норовирус нашли у сотрудников пищеблока санатория "Сосновый бор" в Красноярском крае, где заболели несколько десятков отдыхающих, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.В середине января краевая прокуратура сообщала, что в санатории в поселке Озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после завтрака. По данным прокуратуры края, всего заболели 47 человек, из них 10 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Работа санатория приостановлена, возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. "Персонал пищеблока стал причиной заражения норовирусом... Результаты исследования проб, отобранных у работников пищеблока, показали наличие РНК норовируса второго генотипа у троих сотрудников. Несоблюдение требований к режиму дезинфекции и нарушение правил личной гигиены привели к заражению возбудителем готовых блюд в процессе приготовления и раздачи", - говорится в сообщении управления. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что медицинские книжки сотрудников не содержат результатов обязательных медосмотров и анализов на кишечные инфекции. В управлении также уточнили, что все пострадавшие выписаны из больницы после выздоровления, начато административное расследование в отношении должностных лиц и самого учреждения. Материалы дела готовятся для передачи в суд и правоохранительные органы.

https://ria.ru/20250118/norovirus-1994383528.html

https://ria.ru/20241122/otravlenie-1985263512.html

красноярский край

минусинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, красноярский край, минусинский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)