Стала известна причина массового отравления в красноярском санатории
У сотрудников пищеблока красноярского санатория "Сосновый бор" выявили норовирус
© Фото : Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краюСанаторий "Сосновый бор" в Красноярском крае
Санаторий "Сосновый бор" в Красноярском крае
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КРАСНОЯРСК, 21 янв — РИА Новости. Норовирус нашли у сотрудников пищеблока санатория "Сосновый бор" в Красноярском крае, где заболели несколько десятков отдыхающих, сообщает региональное управление Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.
В середине января краевая прокуратура сообщала, что в санатории в поселке Озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после завтрака. По данным прокуратуры края, всего заболели 47 человек, из них 10 были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Работа санатория приостановлена, возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности.
"Персонал пищеблока стал причиной заражения норовирусом... Результаты исследования проб, отобранных у работников пищеблока, показали наличие РНК норовируса второго генотипа у троих сотрудников. Несоблюдение требований к режиму дезинфекции и нарушение правил личной гигиены привели к заражению возбудителем готовых блюд в процессе приготовления и раздачи", - говорится в сообщении управления.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выяснили, что медицинские книжки сотрудников не содержат результатов обязательных медосмотров и анализов на кишечные инфекции.
В управлении также уточнили, что все пострадавшие выписаны из больницы после выздоровления, начато административное расследование в отношении должностных лиц и самого учреждения. Материалы дела готовятся для передачи в суд и правоохранительные органы.
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