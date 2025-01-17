https://ria.ru/20250117/sanatoriy-1994158665.html
Число пострадавших от отравления в санатории Сосновый бор увеличилось до 47
Число пострадавших от отравления в санатории Сосновый бор увеличилось до 47 - РИА Новости, 17.01.2025
Число пострадавших от отравления в санатории Сосновый бор увеличилось до 47
Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор под Красноярском увеличилось до 47 человек, из них 10 госпитализированы, сообщает краевая... РИА Новости, 17.01.2025
2025-01-17T12:02:00+03:00
2025-01-17T12:02:00+03:00
2025-01-17T12:20:00+03:00
происшествия
сосновый бор
минусинский район
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 17 янв – РИА Новости. Число пострадавших при отравлении в санатории Сосновый бор под Красноярском увеличилось до 47 человек, из них 10 госпитализированы, сообщает краевая прокуратура."На данный момент количество заболевших возросло до 47, из них 10 госпитализированы, остальные находятся под наблюдением в санатории. Первым пяти обследованным установлен диагноз - норовирус", - говорится в сообщении.Решается вопрос о направлении на стационарное лечение всех постояльцев с признаками инфекции.Ранее ведомство сообщало, что в санатории Сосновый бор в поселке озеро Тагарское Минусинского района произошло массовое отравление, за медпомощью обратились 32 человека, пятеро из них госпитализированы. Возбуждено дело об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Региональный СК сообщал, что всего в санатории отдыхали более 100 человек. На резкое ухудшение состояния здоровья отдыхающие пожаловались после приема завтрака. Госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести.В пресс-службе СК РИА Новости сообщали, что все постояльцы санатория Сосновый бор пожилого возраста, пострадавшие могли отравиться омлетом, следователи изъяли партию яиц. Региональный Роспотребнадзор в пятницу сообщил, что работа санатория приостановлена.
https://ria.ru/20250108/otravlenie-1992798618.html
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происшествия, сосновый бор, минусинский район, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Сосновый Бор, Минусинский район, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Число пострадавших от отравления в санатории Сосновый бор увеличилось до 47
Десять человек госпитализировали после отравления в санатории Сосновый бор