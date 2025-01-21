https://ria.ru/20250121/pvo-1994852885.html

В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025

В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Система ПВО сбила над Белгородским районом несколько дронов ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, обломками повреждены два дома, гараж и... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:27:00+03:00

2025-01-21T17:27:00+03:00

2025-01-21T17:38:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила над Белгородским районом несколько дронов ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, обломками повреждены два дома, гараж и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. В результате падения обломков в посёлке Дубовое загорелись кровля жилого дома и на территории второго домовладения — гараж. Оба возгорания ликвидированы", - написал Гладков.Он добавил, что в посёлке также повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного дома. В городе Шебекино системой РЭБ подавлен беспилотник, при его падении с последующей детонацией повреждены кровля и остекление многоквартирного дома."В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы 2 частных домов", - отметил губернатор.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вячеслав гладков