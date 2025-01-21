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В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:27 21.01.2025 (обновлено: 17:38 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/pvo-1994852885.html
В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 21.01.2025
В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Система ПВО сбила над Белгородским районом несколько дронов ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, обломками повреждены два дома, гараж и... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:27:00+03:00
2025-01-21T17:38:00+03:00
белгородская область
белгородский район
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила над Белгородским районом несколько дронов ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, обломками повреждены два дома, гараж и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. В результате падения обломков в посёлке Дубовое загорелись кровля жилого дома и на территории второго домовладения — гараж. Оба возгорания ликвидированы", - написал Гладков.Он добавил, что в посёлке также повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного дома. В городе Шебекино системой РЭБ подавлен беспилотник, при его падении с последующей детонацией повреждены кровля и остекление многоквартирного дома."В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы 2 частных домов", - отметил губернатор.
https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, белгородский район, вооруженные силы украины, россия, безопасность, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородский район, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вячеслав Гладков
В Белгородской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Гладков: ПВО сбила несколько украинских БПЛА над Белгородским районом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
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БЕЛГОРОД, 21 янв - РИА Новости. Система ПВО сбила над Белгородским районом несколько дронов ВСУ, пострадавших, по предварительным данным, нет, обломками повреждены два дома, гараж и автомобиль, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Атаки ВСУ на наш регион продолжаются. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. В результате падения обломков в посёлке Дубовое загорелись кровля жилого дома и на территории второго домовладения — гараж. Оба возгорания ликвидированы", - написал Гладков.
Последствия удара со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
Гладков рассказал про антидроновую сетку для защиты домов в Шебекино
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Он добавил, что в посёлке также повреждены легковой автомобиль и инвентарь на территории коммерческого объекта. В селе Таврово пробита стена частного дома. В городе Шебекино системой РЭБ подавлен беспилотник, при его падении с последующей детонацией повреждены кровля и остекление многоквартирного дома.
"В селе Вознесеновка Шебекинского округа в результате атаки БПЛА выбиты окна, посечены кровли и заборы 2 частных домов", - отметил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородский районВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьВячеслав Гладков
 
 
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