https://ria.ru/20250121/putin-1994780476.html
Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем
Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 21.01.2025
Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем
Рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев 2024 года составил более 7% - он достиг свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:45:00+03:00
2025-01-21T12:45:00+03:00
2025-01-21T12:45:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев 2024 года составил более 7% - он достиг свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245 миллиардов долларов за год, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот (с Китаем - ред.) продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, весь год составил почти 245 миллиардов", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.
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Путин: рост товарооборота между РФ и КНР составил более семи процентов
Путин: рост товарооборота между РФ и КНР составил более семи процентов
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экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем
Путин: рост товарооборота РФ и КНР за 11 месяцев 2024 года составил более 7%