https://ria.ru/20250121/putin-1994780476.html

Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем

Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем - РИА Новости, 21.01.2025

Путин рассказал о росте товарооборота с Китаем

Рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев 2024 года составил более 7% - он достиг свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245... РИА Новости, 21.01.2025

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экономика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Рост товарооборота России и Китая за 11 месяцев 2024 года составил более 7% - он достиг свыше 220 миллиардов долларов, а по китайской статистике - почти 245 миллиардов долларов за год, сообщил президент РФ Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции. "Хотя мы посчитали данные пока только за 11 месяцев, товарооборот (с Китаем - ред.) продемонстрировал рост более 7% и достиг более 220 миллиардов долларов. По китайской статистике, весь год составил почти 245 миллиардов", - сказал Путин на встрече с председателем КНР.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

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Путин: рост товарооборота между РФ и КНР составил более семи процентов Путин: рост товарооборота между РФ и КНР составил более семи процентов 2025-01-21T12:45 true PT0M40S

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экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин