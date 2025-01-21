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Путин рассказал об укреплении российско-китайских отношений - РИА Новости, 21.01.2025
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12:42 21.01.2025 (обновлено: 12:43 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994779876.html
Путин рассказал об укреплении российско-китайских отношений
Путин рассказал об укреплении российско-китайских отношений - РИА Новости, 21.01.2025
Путин рассказал об укреплении российско-китайских отношений
Всестороннее укрепление отношений РФ и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:42:00+03:00
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россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Всестороннее укрепление отношений РФ и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин. "Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - сказал российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Путин рассказал об укреплении российско-китайских отношений

Путин: всестороннее укрепление отношений РФ и Китая отвечает задачам их развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в формате видеоконференции
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Всестороннее укрепление отношений РФ и Китая отвечает задачам их комплексного развития, заявил президент России Владимир Путин.
"Их (отношений РФ и Китая - ред.) всестороннее укрепление в полной мере отвечает задачам комплексного развития России и Китая, повышения благосостояния народов обеих стран", - сказал российский лидер на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Вчера, 12:28
 
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