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Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
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12:32 21.01.2025 (обновлено: 12:41 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994775995.html
Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин
Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин
Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:32:00+03:00
2025-01-21T12:41:00+03:00
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китай
евразия
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем КНР.
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россия, китай, евразия, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Евразия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин

Путин заявил, что Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем КНР.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин назвал Си Цзиньпина своим дорогим другом
Вчера, 12:32
 
РоссияКитайЕвразияВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
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