https://ria.ru/20250121/putin-1994775995.html

Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин

Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025

Россия и КНР работают над обеспечением безопасности в Евразии, заявил Путин

Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:32:00+03:00

2025-01-21T12:32:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Ведём работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом", - сказал Путин в ходе встречи с председателем КНР.

https://ria.ru/20250121/drug-1994776089.html

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китай

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2025

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россия, китай, евразия, владимир путин, си цзиньпин, политика