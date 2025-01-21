Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о проектах России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:30 21.01.2025 (обновлено: 12:36 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994775604.html
Путин рассказал о проектах России и Китая
Путин рассказал о проектах России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025
Путин рассказал о проектах России и Китая
Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:30:00+03:00
2025-01-21T12:36:00+03:00
россия
китай
экономика
владимир путин
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_032d0f7090c3b9814cc645497e48c3f0.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.
https://ria.ru/20250121/drug-1994776089.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946324840_383:0:3114:2048_1920x0_80_0_0_609add9447aa7b1e3dff58e18600fc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, экономика, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о проектах России и Китая

Путин заявил, что Россия и Китай реализуют проекты в промышленности и транспорте

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский флаг в Пекине
Российский флаг в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский флаг в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Путин назвал Си Цзиньпина своим дорогим другом
Вчера, 12:32
 
РоссияКитайЭкономикаВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала