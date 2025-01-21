https://ria.ru/20250121/putin-1994775604.html
Путин рассказал о проектах России и Китая
Путин рассказал о проектах России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025
Путин рассказал о проектах России и Китая
Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:30:00+03:00
2025-01-21T12:30:00+03:00
2025-01-21T12:36:00+03:00
россия
китай
экономика
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.
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россия, китай, экономика, владимир путин, си цзиньпин
Россия, Китай, Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин рассказал о проектах России и Китая
Путин заявил, что Россия и Китай реализуют проекты в промышленности и транспорте