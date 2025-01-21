https://ria.ru/20250121/putin-1994775250.html

Путин рассказал о поставках природного газа в Китай

Путин рассказал о поставках природного газа в Китай - РИА Новости, 21.01.2025

Путин рассказал о поставках природного газа в Китай

Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:29:00+03:00

2025-01-21T12:29:00+03:00

2025-01-21T12:38:00+03:00

россия

китай

экономика

чаяндинское месторождение

си цзиньпин

владимир путин

газпром

сила сибири — 2

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, заявил президент РФ Владимир Путин."Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - сказал Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.Газ из России в Китай идет по магистральному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через 3 года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" регулярно обновляет рекорды суточных поставок газа по этому маршруту.

https://ria.ru/20250120/erdogan-1994688919.html

россия

китай

чаяндинское месторождение

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2025

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россия, китай, экономика, чаяндинское месторождение, си цзиньпин, владимир путин, газпром, сила сибири — 2