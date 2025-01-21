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Путин рассказал о поставках природного газа в Китай - РИА Новости, 21.01.2025
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12:29 21.01.2025 (обновлено: 12:38 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994775250.html
Путин рассказал о поставках природного газа в Китай
Путин рассказал о поставках природного газа в Китай - РИА Новости, 21.01.2025
Путин рассказал о поставках природного газа в Китай
Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:29:00+03:00
2025-01-21T12:38:00+03:00
россия
китай
экономика
чаяндинское месторождение
си цзиньпин
владимир путин
газпром
сила сибири — 2
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, заявил президент РФ Владимир Путин."Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - сказал Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.Газ из России в Китай идет по магистральному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через 3 года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" регулярно обновляет рекорды суточных поставок газа по этому маршруту.
https://ria.ru/20250120/erdogan-1994688919.html
россия
китай
чаяндинское месторождение
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россия, китай, экономика, чаяндинское месторождение, си цзиньпин, владимир путин, газпром, сила сибири — 2
Россия, Китай, Экономика, Чаяндинское месторождение, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Газпром, Сила Сибири — 2
Путин рассказал о поставках природного газа в Китай

Путин: Россия вышла на первое место по поставкам в КНР природного газа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пять лет назад вместе с вами дали старт работы газопровода "Сила Сибири". Сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа", - сказал Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеоконференции.
Газ из России в Китай идет по магистральному газопроводу "Сила Сибири" протяженностью около 3 тысяч километров. Поставки по нему начались в конце 2019 года с Чаяндинского месторождения в Якутии, а через 3 года газ начал транспортироваться с Ковыктинского месторождения в Иркутской области. "Газпром" регулярно обновляет рекорды суточных поставок газа по этому маршруту.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Эрдоган рассчитывает на переговоры с Путиным по газу для Словакии
20 января, 19:20
 
РоссияКитайЭкономикаЧаяндинское месторождениеСи ЦзиньпинВладимир ПутинГазпромСила Сибири — 2
 
 
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