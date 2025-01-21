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Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры - РИА Новости, 21.01.2025
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12:06 21.01.2025 (обновлено: 13:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin-1994768344.html
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры - РИА Новости, 21.01.2025
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:06:00+03:00
2025-01-21T13:25:00+03:00
си цзиньпин
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китай
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политика
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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции, сообщает Центральное телевидение Китая."Двадцать первого января в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине", - говорится в сообщении.Российский и китайский лидеры, в частности, отметили важность построения справедливого многополярного миропорядка и сохранения исторической правды о победе над фашизмом.Также Путин указал на растущий товарооборот двух стран и развитии совместных проектов в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях.
https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html
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Встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции
Встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции
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си цзиньпин, владимир путин, китай, россия, политика
Си Цзиньпин, Владимир Путин, Китай, Россия, Политика
Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры по видеосвязи

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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Двадцать первого января в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине", - говорится в сообщении.
Российский и китайский лидеры, в частности, отметили важность построения справедливого многополярного миропорядка и сохранения исторической правды о победе над фашизмом.
Также Путин указал на растущий товарооборот двух стран и развитии совместных проектов в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях.
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