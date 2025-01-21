https://ria.ru/20250121/putin-1994768344.html

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры - РИА Новости, 21.01.2025

Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции, сообщает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:06:00+03:00

2025-01-21T12:06:00+03:00

2025-01-21T13:25:00+03:00

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ПЕКИН, 21 янв - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин во вторник провели встречу в формате видеоконференции, сообщает Центральное телевидение Китая."Двадцать первого января в первой половине дня председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу в формате видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным в Доме народных собраний в Пекине", - говорится в сообщении.Российский и китайский лидеры, в частности, отметили важность построения справедливого многополярного миропорядка и сохранения исторической правды о победе над фашизмом.Также Путин указал на растущий товарооборот двух стран и развитии совместных проектов в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях.

https://ria.ru/20241211/putin--1988669932.html

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Встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции Встреча Путина и Си Цзиньпина в формате видеоконференции 2025-01-21T12:06 true PT1M22S

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си цзиньпин, владимир путин, китай, россия, политика