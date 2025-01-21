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Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й - РИА Новости, 21.01.2025
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12:07 21.01.2025 (обновлено: 13:25 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й - РИА Новости, 21.01.2025
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи, подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:07:00+03:00
2025-01-21T13:25:00+03:00
китай
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владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи, подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами. Основные заявления лидеров — в материале РИА Новости.О взаимодействии на международной арене&quot;В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры&quot;."В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия".Об экономическом сотрудничестве&quot;Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу. Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай — Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока&quot;.О 80-летии Великой Победы&quot;Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду&quot;.Поздравление с Новым годомВ заключение президент России поздравил китайского коллегу с Новым годом и с наступающим Праздником весны."Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу — мира и процветания".
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Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах
Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах
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Путин: рост товарооборота между РФ и КНР составил более семи процентов
Путин: рост товарооборота между РФ и КНР составил более семи процентов
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика, в мире
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика, В мире
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й

Путин и Си Цзиньпин поговорили по видеосвязи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином
Президент России Владимир Путин во время переговоров в режиме видеоконференции с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи, подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами. Основные заявления лидеров — в материале РИА Новости.

О взаимодействии на международной арене

  • Всестороннее укрепление отношений России и Китая отвечает задачам их развития;
  • Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия;
«

"В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
  • Россия и Китай совместно выступают за построение более справедливого многополярного миропорядка;
  • Внешнеполитические связи России и Китая играют важную стабилизирующую роль в мировых делах;
  • Россия и Китай ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности в Евразии и в мире в целом.
«
"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия".
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
председатель КНР

Об экономическом сотрудничестве

  • Товарооборот России и Китая продолжает расти;
  • Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа;
  • Россия и Китай реализуют успешные проекты в промышленности, транспорте, сельском хозяйстве и других областях;
  • Встречные турпотоки России и Китая растут.
«

"Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу. Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай — Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока".

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин
председатель КНР

О 80-летии Великой Победы

  • Важно бережно хранить и отстаивать историческую правду о победе над фашизмом;
  • Память о победе в Великой Отечественной войне священна для народов России и Китая.
«

"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду".

Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России

Поздравление с Новым годом

В заключение президент России поздравил китайского коллегу с Новым годом и с наступающим Праздником весны.
«
"Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу — мира и процветания".
Президент России Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Китай намерен усилить стратегическую координацию с Россией
3 января, 09:00
 
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