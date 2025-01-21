https://ria.ru/20250121/putin--1994768449.html

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й - РИА Новости, 21.01.2025

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги 2024 года и наметили планы на 2025-й

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи, подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:07:00+03:00

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ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели разговор по видеосвязи, подвели итоги работы за 2024 год и наметили новые планы по развитию отношений между странами. Основные заявления лидеров — в материале РИА Новости.О взаимодействии на международной арене"В основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры"."В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия".Об экономическом сотрудничестве"Китайско-российские отношения, стрежнем которых являются вечное добрососедство и дружба, всеобъемлющее стратегическое взаимодействие, взаимовыгодное сотрудничество и обоюдный выигрыш, приобретают все новую жизненную силу. Поступательно расширяется двустороннее практическое сотрудничество, сохраняется уверенная тенденция к росту во взаимной торговле. А восточный маршрут газопровода Китай — Россия выведен на полную мощность раньше запланированного срока".О 80-летии Великой Победы"Нельзя позволить идеологии фашизма, нацизма и милитаризма вновь поднять голову. Важно совместно с другими нашими единомышленниками бережно хранить и отстаивать историческую правду".Поздравление с Новым годомВ заключение президент России поздравил китайского коллегу с Новым годом и с наступающим Праздником весны."Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и удачи. Как в Китае говорят, удачи в десяти тысячах дел. Вашему народу — мира и процветания".

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Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах Путин: совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в международных делах 2025-01-21T12:07 true PT0M40S

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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика, в мире