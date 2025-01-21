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Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами "Лохматого Оскара" - РИА Новости, 21.01.2025
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Хорошие новости
 
17:53 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/premiya-1994863350.html
Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами "Лохматого Оскара"
Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами "Лохматого Оскара" - РИА Новости, 21.01.2025
Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами "Лохматого Оскара"
Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами международной премии "Мой ласковый и нужный зверь-2024" ("Лохматый Оскар"), всего на победу претендуют 20... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T17:53:00+03:00
2025-01-21T17:53:00+03:00
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КАЛИНИНГРАД, 21 янв - РИА Новости. Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами международной премии "Мой ласковый и нужный зверь-2024" ("Лохматый Оскар"), всего на победу претендуют 20 кандидатов из России, Португалии, Великобритании и Белоруссии, сообщает в своем Telegram-канале администрация Зеленоградского округа. Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки. "В номинации "Братья наши" на победу претендуют 20 кандидатов из 11 регионов нашей страны, а также из трех стран мира: Португалии, Великобритании и Беларуси", - говорится в сообщении. Как сообщают на своем сайте организаторы премии, своего героя также смогут выбрать интернет-пользователи. Обладатель приза зрительских симпатий шестого сезона будет приглашен на побережье Балтийского моря в Зеленоградск на церемонию награждения в апреле. "Агитация за любимых номинантов разрешена и даже приветствуется. Вы можете делать это в своих соцсетях или в средствах массовой информации… Каждую неделю на сайте премии оргкомитет будет размещать информацию о ходе и темпах голосования. По итогам народного голосования в каждой номинации, а это "Братья наши" и "В ответе за тех…", будет выбран один лауреат", - уточнили организаторы. Первый этап стартовал 20 января и завершится 5 февраля. По его итогам определятся по пять кандидатов в каждой номинации, которые наберут наибольшее количество голосов. Они продолжат дальнейшую борьбу за звание "Народного героя". По данным на сайте премии, из Калининградской области номинантами стали три собаки и кот из Калининграда. Это собака с протезом по кличке Рона, которая стала канистерапевтом для детей в Калининграде, кот Боня, найденный в Донбассе и ставший донором для многих своих сородичей, овчарка Зена, которая нашла пропавшую женщину и спасла ей жизнь, и немецкая овчарка Базука – она перед выходом на пенсию обнаружила крупный схрон боеприпасов. В номинации "В ответе за тех…" заявлено 38 зоозащитников из 28 субъектов РФ, а также восемь иностранных номинантов из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Аргентины и Нидерландов. Всего 44 кандидата. В международном конкурсе "Пером и сердцем" среди представителей русскоязычных СМИ и блогеров установлен рекорд по количеству участников и по географии: поступило более 400 заявок из восьми стран и более 60 регионов России.
https://ria.ru/20240625/sobaka-1955217449.html
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калининград, россия, португалия, в мире
Хорошие новости, Калининград, Россия, Португалия, В мире
Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами "Лохматого Оскара"

Три собаки и кот номинированы на премию "Мой ласковый и нужный зверь-2024"

© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"Собака по кличке Рона
Собака по кличке Рона - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Международная премия "Мой ласковый и нужный зверь"
Собака по кличке Рона. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 21 янв - РИА Новости. Три собаки и кот из Калининграда стали номинантами международной премии "Мой ласковый и нужный зверь-2024" ("Лохматый Оскар"), всего на победу претендуют 20 кандидатов из России, Португалии, Великобритании и Белоруссии, сообщает в своем Telegram-канале администрация Зеленоградского округа.
Премия была учреждена в 2019 году, в ее жюри входят общественные деятели, политики, журналисты, эксперты из разных стран, а номинантами становятся животные, совершившие важные и достойные поступки.
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"В номинации "Братья наши" на победу претендуют 20 кандидатов из 11 регионов нашей страны, а также из трех стран мира: Португалии, Великобритании и Беларуси", - говорится в сообщении.
Как сообщают на своем сайте организаторы премии, своего героя также смогут выбрать интернет-пользователи. Обладатель приза зрительских симпатий шестого сезона будет приглашен на побережье Балтийского моря в Зеленоградск на церемонию награждения в апреле.
«
"Агитация за любимых номинантов разрешена и даже приветствуется. Вы можете делать это в своих соцсетях или в средствах массовой информации… Каждую неделю на сайте премии оргкомитет будет размещать информацию о ходе и темпах голосования. По итогам народного голосования в каждой номинации, а это "Братья наши" и "В ответе за тех…", будет выбран один лауреат", - уточнили организаторы.
Первый этап стартовал 20 января и завершится 5 февраля. По его итогам определятся по пять кандидатов в каждой номинации, которые наберут наибольшее количество голосов. Они продолжат дальнейшую борьбу за звание "Народного героя".
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По данным на сайте премии, из Калининградской области номинантами стали три собаки и кот из Калининграда. Это собака с протезом по кличке Рона, которая стала канистерапевтом для детей в Калининграде, кот Боня, найденный в Донбассе и ставший донором для многих своих сородичей, овчарка Зена, которая нашла пропавшую женщину и спасла ей жизнь, и немецкая овчарка Базука – она перед выходом на пенсию обнаружила крупный схрон боеприпасов.
В номинации "В ответе за тех…" заявлено 38 зоозащитников из 28 субъектов РФ, а также восемь иностранных номинантов из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Аргентины и Нидерландов. Всего 44 кандидата.
В международном конкурсе "Пером и сердцем" среди представителей русскоязычных СМИ и блогеров установлен рекорд по количеству участников и по географии: поступило более 400 заявок из восьми стран и более 60 регионов России.
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