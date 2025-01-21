https://ria.ru/20250121/pozhar-1994835160.html

При пожаре в частном доме в Дагестане погибли дети

При пожаре в частном доме в Дагестане погибли дети - РИА Новости, 21.01.2025

При пожаре в частном доме в Дагестане погибли дети

Пожар произошел в частном доме в селе Брянск в Кизлярском районе Дагестана, по предварительной информации, погибли двое детей, сообщили в пресс-службе главного... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:19:00+03:00

2025-01-21T16:19:00+03:00

2025-01-21T17:29:00+03:00

россия

республика дагестан

кизлярский район

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 21 янв - РИА Новости. Пожар произошел в частном доме в селе Брянск в Кизлярском районе Дагестана, по предварительной информации, погибли двое детей, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике."Поступила информация о том, что в населенном пункте Брянск Кизлярского района горит частный дом. По предварительной информации, поступившей от участкового уполномоченного МВД России по Кизлярскому району, погибли двое детей", – говорится в сообщении.Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану уточняет, что детям было 3 года и 11 лет. Организована доследственная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.Проверку организовала и прокуратура республики. Как сообщила пресс-служба ведомства, в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

https://ria.ru/20241214/pozhar-1989257702.html

россия

кизлярский район

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россия, республика дагестан, кизлярский район, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)