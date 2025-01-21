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Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза" - РИА Новости, 21.01.2025
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18:41 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/pmr-1994873404.html
Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза"
Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза" - РИА Новости, 21.01.2025
Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза"
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что у него есть осторожный оптимизм, что власти Молдавии не будут... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T18:41:00+03:00
2025-01-21T18:41:00+03:00
молдавия
кишинев
россия
вадим красносельский
майя санду
дорин речан
молдовагаз
газпром
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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что у него есть осторожный оптимизм, что власти Молдавии не будут мешать компании "Молдовагаз" возобновить поставки газа в Приднестровье. Ранее Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в СМИ, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. В понедельник Красносельский отметил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "Присутствует очень осторожный оптимизм в отношении того, что стороны смогут договориться, и "Молдовагаз" возобновит поставки газа в Приднестровье", - сказал Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с дипломатами из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции, США и Великобритании. Его слова приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также призвал зарубежных дипломатов и международное сообщество не быть адвокатом одной из сторон, а выступить беспристрастным арбитром и содействовать в силу своих полномочий преодолению кризиса, в частности, возобновлению газоснабжения Приднестровья посредством "Молдовагаза". С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
https://ria.ru/20250110/pmr-1993090251.html
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молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Россия, Вадим Красносельский, Майя Санду, Дорин Речан, Молдовагаз, Газпром, В мире
Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза"

Красносельский: есть шанс, что Молдавия не будет мешать поставкам газа в регион

CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики / Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
CC BY 4.0 / Администрация Президента Приднестровской Молдавской Республики /
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что у него есть осторожный оптимизм, что власти Молдавии не будут мешать компании "Молдовагаз" возобновить поставки газа в Приднестровье.
Ранее Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в СМИ, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. В понедельник Красносельский отметил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
Глава ПМР: Россия поставит газ в Приднестровье в виде гуманитарной помощи
15 января, 12:32
"Присутствует очень осторожный оптимизм в отношении того, что стороны смогут договориться, и "Молдовагаз" возобновит поставки газа в Приднестровье", - сказал Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с дипломатами из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции, США и Великобритании. Его слова приводит пресс-служба главы ПМР.
Лидер Приднестровья также призвал зарубежных дипломатов и международное сообщество не быть адвокатом одной из сторон, а выступить беспристрастным арбитром и содействовать в силу своих полномочий преодолению кризиса, в частности, возобновлению газоснабжения Приднестровья посредством "Молдовагаза".
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
В ПМР рассказали о погибших из-за последствий энергокризиса
10 января, 12:06
С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
Приднестровье нуждается в помощи из-за энергокризиса, заявил глава ПМР
8 января, 17:51
 
МолдавияКишиневРоссияВадим КрасносельскийМайя СандуДорин РечанМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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