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Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза"

Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза" - РИА Новости, 21.01.2025

Глава ПМР надеется, что Молдавия не будет мешать поставкам "Молдовагаза"

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что у него есть осторожный оптимизм, что власти Молдавии не будут... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:41:00+03:00

2025-01-21T18:41:00+03:00

2025-01-21T18:41:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что у него есть осторожный оптимизм, что власти Молдавии не будут мешать компании "Молдовагаз" возобновить поставки газа в Приднестровье. Ранее Красносельский обратился к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой выполнить свое обещание и не препятствовать поставкам газа в Приднестровье из РФ. В молдавских СМИ появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в СМИ, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. В понедельник Красносельский отметил, что Приднестровье готово к закупке природного газа через молдавскую компанию "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "Присутствует очень осторожный оптимизм в отношении того, что стороны смогут договориться, и "Молдовагаз" возобновит поставки газа в Приднестровье", - сказал Красносельский во вторник в ходе видеоконференции с дипломатами из России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Турции, США и Великобритании. Его слова приводит пресс-служба главы ПМР. Лидер Приднестровья также призвал зарубежных дипломатов и международное сообщество не быть адвокатом одной из сторон, а выступить беспристрастным арбитром и содействовать в силу своих полномочий преодолению кризиса, в частности, возобновлению газоснабжения Приднестровья посредством "Молдовагаза". С 1 января Приднестровье и Молдавия остались без газа из-за прекращения Украиной транзита и нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то ПМР оказалась в полной газовой блокаде. Молдавская ГРЭС, расположенная на территории непризнанной республики, перешла с газовой на угольную генерацию электроэнергии. С 3 января в Приднестровье начались веерные отключения электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды, тогда как на улице температура воздуха ниже нуля. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html

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молдавия, кишинев, россия, вадим красносельский, майя санду, дорин речан, молдовагаз, газпром, в мире