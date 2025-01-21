https://ria.ru/20250121/peterburg-1994788497.html

В Петербурге завели дело на подростков, снявших штаны у храма

В Петербурге завели дело на подростков, снявших штаны у храма - РИА Новости, 21.01.2025

В Петербурге завели дело на подростков, снявших штаны у храма

Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в Санкт-Петербурге после проверки видео, на котором подростки сняли штаны у храма Спаса на Крови,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:25:00+03:00

2025-01-21T13:25:00+03:00

2025-01-21T13:25:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв - РИА Новости. Уголовное дело об оскорблении чувств верующих возбудили в Санкт-Петербурге после проверки видео, на котором подростки сняли штаны у храма Спаса на Крови, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. "По результатам проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 148 (Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) УК РФ", - сказал собеседник агентства. Ранее полиция Санкт-Петербурга сообщила, что установила личности подростков, которые вели себя неподобающим образом у храма Спаса на Крови в историческом центре города. Ими оказались двое местных юношей 16 и 17 лет и 13-летний житель Москвы. Все трое были опрошены сотрудниками полиции. Как следует из соответствующего видео, опубликованного в некоторых Telegram-каналах, подростки сняли штаны на фоне храма.

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происшествия, санкт-петербург, москва, россия, религия