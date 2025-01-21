https://ria.ru/20250121/peterburg-1994749883.html
В Петербурге студент открыл ресторан с подставными спутницами
В Петербурге студент открыл ресторан с подставными спутницами - РИА Новости, 21.01.2025
В Петербурге студент открыл ресторан с подставными спутницами
Студент из Санкт-Петербурга открыл ресторан, где клиентам приходилось оплачивать счета "подставных" спутниц, выдававших себя за девушек из высшего общества, он... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T10:27:00+03:00
2025-01-21T10:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Студент из Санкт-Петербурга открыл ресторан, где клиентам приходилось оплачивать счета "подставных" спутниц, выдававших себя за девушек из высшего общества, он арестован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как сообщает ведомство, в конце декабря 2024 года в полицию обратился 24-летний мужчина. Он рассказал, что девушка, с которой он познакомился через мессенджер, пригласила его в ресторан на проспекте Добролюбова. В результате его обманом вынудили оплатить два счета на 54 тысячи рублей. Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ). "В ходе расследования оперативники уголовного розыска установили, что автором криминальной схемы является студент одного из ВУЗов Петербурга... По версии полиции, в ноябре прошлого года молодой человек в качестве соучредителя открыл увеселительное заведение на проспекте Добролюбова с единственной целью - зарабатывать деньги на обмане клиентов, заманивая их при помощи привлекательных девушек", – рассказали в управлении. Организатор "бизнеса", 20-летний иностранный гражданин, выступал и в роли администратора ресторана, занимаясь подбором девушек, которые при знакомстве с потенциальными клиентами выдавали себя за состоятельных людей. В их задачи входило сделать заказ как минимум на 12 тысяч рублей, который впоследствии оплачивал обманутый посетитель. "При этом в среднем от "развода" клиента девушка получала 15%", – отмечают в полиции. Организатора "бизнеса" задержали в его же ресторане, по ходатайству полицейского следствия он заключен под стражу. Также полиция допросила в качестве свидетелей четырех девушек, завлекавших клиентов. "В ходе расследования полицейские получили оперативную информацию еще как минимум о шести обманутых клиентах ресторана, которые оплатили заказы своих спутниц в размере от 30 до 105 тысяч рублей. От них принимаются заявления для возбуждения уголовных дел", – отметили в главке.
https://ria.ru/20250116/alfons-1993990855.html
https://ria.ru/20231121/dtp-1910790224.html
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге студент открыл ресторан с подставными спутницами
В Петербурге арестовали студента, открывшего ресторан с подставными спутницами
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 янв – РИА Новости. Студент из Санкт-Петербурга открыл ресторан, где клиентам приходилось оплачивать счета "подставных" спутниц, выдававших себя за девушек из высшего общества, он арестован, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщает ведомство, в конце декабря 2024 года в полицию обратился 24-летний мужчина. Он рассказал, что девушка, с которой он познакомился через мессенджер, пригласила его в ресторан на проспекте Добролюбова. В результате его обманом вынудили оплатить два счета на 54 тысячи рублей.
Уголовное дело было возбуждено по статье о мошенничестве (часть 2 статьи 159 УК РФ
).
"В ходе расследования оперативники уголовного розыска установили, что автором криминальной схемы является студент одного из ВУЗов Петербурга
... По версии полиции, в ноябре прошлого года молодой человек в качестве соучредителя открыл увеселительное заведение на проспекте Добролюбова с единственной целью - зарабатывать деньги на обмане клиентов, заманивая их при помощи привлекательных девушек", – рассказали в управлении.
Организатор "бизнеса", 20-летний иностранный гражданин, выступал и в роли администратора ресторана, занимаясь подбором девушек, которые при знакомстве с потенциальными клиентами выдавали себя за состоятельных людей. В их задачи входило сделать заказ как минимум на 12 тысяч рублей, который впоследствии оплачивал обманутый посетитель.
"При этом в среднем от "развода" клиента девушка получала 15%", – отмечают в полиции.
Организатора "бизнеса" задержали в его же ресторане, по ходатайству полицейского следствия он заключен под стражу. Также полиция допросила в качестве свидетелей четырех девушек, завлекавших клиентов.
"В ходе расследования полицейские получили оперативную информацию еще как минимум о шести обманутых клиентах ресторана, которые оплатили заказы своих спутниц в размере от 30 до 105 тысяч рублей. От них принимаются заявления для возбуждения уголовных дел", – отметили в главке.