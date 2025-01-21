https://ria.ru/20250121/peregovory-1994827919.html

Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине

Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине - РИА Новости, 21.01.2025

Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине

Россия будет готова проводить переговоры с США по Украине, если получит сигналы от Вашингтона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:46:00+03:00

2025-01-21T15:46:00+03:00

2025-01-21T15:46:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия будет готова проводить переговоры с США по Украине, если получит сигналы от Вашингтона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация готовится к диалогу с Россией (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), и что даже появились сообщения, что (президент США Дональд - ред.) Трамп дал поручение своим сотрудникам в ближайшие дни связаться с российскими представителями. Мы готовы принять эти сигналы, но пока что, как я уже отметил, никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250121/ssha-1994820514.html

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россия, сша, украина, юрий ушаков, в мире