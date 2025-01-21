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Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине - РИА Новости, 21.01.2025
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15:46 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/peregovory-1994827919.html
Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине
Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине - РИА Новости, 21.01.2025
Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине
Россия будет готова проводить переговоры с США по Украине, если получит сигналы от Вашингтона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T15:46:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия будет готова проводить переговоры с США по Украине, если получит сигналы от Вашингтона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация готовится к диалогу с Россией (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), и что даже появились сообщения, что (президент США Дональд - ред.) Трамп дал поручение своим сотрудникам в ближайшие дни связаться с российскими представителями. Мы готовы принять эти сигналы, но пока что, как я уже отметил, никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, сша, украина, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Украина, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков назвал условие для переговоров с США по Украине

Ушаков: Россия готова к переговорам с США, если получит сигналы от Вашингтона

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия будет готова проводить переговоры с США по Украине, если получит сигналы от Вашингтона, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«
"Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация готовится к диалогу с Россией (по урегулированию конфликта на Украине - ред.), и что даже появились сообщения, что (президент США Дональд - ред.) Трамп дал поручение своим сотрудникам в ближайшие дни связаться с российскими представителями. Мы готовы принять эти сигналы, но пока что, как я уже отметил, никаких конкретных выходов на нас, на российских представителей ещё не было", - сказал Ушаков журналистам.
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