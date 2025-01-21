https://ria.ru/20250121/moskva-1994793809.html

Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению

Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению - РИА Новости, 21.01.2025

Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению

Москва и Ереван прорабатывают визит в Армению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:45:00+03:00

2025-01-21T13:45:00+03:00

2025-01-21T13:45:00+03:00

армения

москва

россия

валентина матвиенко

сергей лавров

совет федерации рф

евразийский экономический союз

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977347734_0:0:766:432_1920x0_80_0_0_72dc8a214d5a930f3ae2c12a119b8589.jpg

МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Москва и Ереван прорабатывают визит в Армению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Прорабатываем визит в Армению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, и рассчитываем, что к этому визиту мы сможем, как сегодня обсуждали, приурочить десятый российско-армянский межрегиональный форум", - заявил он в ходе пресс-конференции. Переговоры глав МИД России и Армении проходят в Москве. Министры обмениваются мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.

https://ria.ru/20250121/lavrov-1994791106.html

армения

москва

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, москва, россия, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф, евразийский экономический союз, политика, ереван