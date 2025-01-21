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Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению - РИА Новости, 21.01.2025
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13:45 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/moskva-1994793809.html
Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению
Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению - РИА Новости, 21.01.2025
Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению
Москва и Ереван прорабатывают визит в Армению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:45:00+03:00
2025-01-21T13:45:00+03:00
армения
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валентина матвиенко
сергей лавров
совет федерации рф
евразийский экономический союз
политика
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Москва и Ереван прорабатывают визит в Армению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Прорабатываем визит в Армению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, и рассчитываем, что к этому визиту мы сможем, как сегодня обсуждали, приурочить десятый российско-армянский межрегиональный форум", - заявил он в ходе пресс-конференции. Переговоры глав МИД России и Армении проходят в Москве. Министры обмениваются мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994791106.html
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армения, москва, россия, валентина матвиенко, сергей лавров, совет федерации рф, евразийский экономический союз, политика, ереван
Армения, Москва, Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, Евразийский экономический союз, Политика, Ереван
Москва и Ереван прорабатывают визит Матвиенко в Армению

Лавров: Москва и Ереван прорабатывают визит в Армению Матвиенко

© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фото : Совет Федерации Федерального Собрания РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Москва и Ереван прорабатывают визит в Армению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Прорабатываем визит в Армению председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко, и рассчитываем, что к этому визиту мы сможем, как сегодня обсуждали, приурочить десятый российско-армянский межрегиональный форум", - заявил он в ходе пресс-конференции.
Переговоры глав МИД России и Армении проходят в Москве. Министры обмениваются мнениями по всему комплексу двусторонних отношений, сотрудничеству в рамках ЕАЭС и других интеграционных объединений на евразийском пространстве, актуальным сюжетам мировой повестки дня.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров рассказал о встрече с главой МИД Армении
Вчера, 13:34
 
АрменияМоскваРоссияВалентина МатвиенкоСергей ЛавровСовет Федерации РФЕвразийский экономический союзПолитикаЕреван
 
 
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