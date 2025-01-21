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В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги - РИА Новости, 21.01.2025
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11:10 21.01.2025 (обновлено: 16:27 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/moskva-1994758508.html
В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги
В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги - РИА Новости, 21.01.2025
В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги
Шестнадцатилетняя москвичка по указанию мошенников провела у себя дома обыск, нашла семейные сбережения и отдала им, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:10:00+03:00
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происшествия
ульяновск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетняя москвичка по указанию мошенников провела у себя дома обыск, нашла семейные сбережения и отдала им, сообщила столичная прокуратура. Как рассказали в ведомстве, девушке позвонил мошенник, представился сотрудником учебного заведения, сообщил, что нужно привязать телефонный номер к личному кабинету на "Госуслугах". Потом злоумышленники отправили СМС о том, что ее личный кабинет якобы взломан, а затем, пока родители были на работе, прикинулись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и под предлогом изобличения преступников уговорили ее обыскать квартиру. "По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые положила в рюкзак и передала курьеру. Злоумышленники запретили рассказывать о проводимой "операции" родителям, а также уговорили девочку самостоятельно вызвать курьера службы доставки. Во время "обыска" аферисты заметили, что в доме есть ювелирные изделия. По указанию злоумышленников девочка отправила их службой доставки в Ульяновск по адресу, продиктованному по телефону", — говорится в релизе. Ущерб превысил 700 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html
https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html
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происшествия, ульяновск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ульяновск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги

В Москве аферисты убедили школьницу отдать им деньги и семейные драгоценности

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетняя москвичка по указанию мошенников провела у себя дома обыск, нашла семейные сбережения и отдала им, сообщила столичная прокуратура.
Как рассказали в ведомстве, девушке позвонил мошенник, представился сотрудником учебного заведения, сообщил, что нужно привязать телефонный номер к личному кабинету на "Госуслугах". Потом злоумышленники отправили СМС о том, что ее личный кабинет якобы взломан, а затем, пока родители были на работе, прикинулись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и под предлогом изобличения преступников уговорили ее обыскать квартиру.
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"По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые положила в рюкзак и передала курьеру. Злоумышленники запретили рассказывать о проводимой "операции" родителям, а также уговорили девочку самостоятельно вызвать курьера службы доставки. Во время "обыска" аферисты заметили, что в доме есть ювелирные изделия. По указанию злоумышленников девочка отправила их службой доставки в Ульяновск по адресу, продиктованному по телефону", — говорится в релизе.
Ущерб превысил 700 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.
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