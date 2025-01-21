https://ria.ru/20250121/moskva-1994758508.html

В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги

В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги - РИА Новости, 21.01.2025

В Москве аферисты убедили школьницу обыскать квартиру и отдать им деньги

Шестнадцатилетняя москвичка по указанию мошенников провела у себя дома обыск, нашла семейные сбережения и отдала им, сообщила столичная прокуратура. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:10:00+03:00

2025-01-21T11:10:00+03:00

2025-01-21T16:27:00+03:00

происшествия

ульяновск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Шестнадцатилетняя москвичка по указанию мошенников провела у себя дома обыск, нашла семейные сбережения и отдала им, сообщила столичная прокуратура. Как рассказали в ведомстве, девушке позвонил мошенник, представился сотрудником учебного заведения, сообщил, что нужно привязать телефонный номер к личному кабинету на "Госуслугах". Потом злоумышленники отправили СМС о том, что ее личный кабинет якобы взломан, а затем, пока родители были на работе, прикинулись сотрудниками Росфинмониторинга и ФСБ и под предлогом изобличения преступников уговорили ее обыскать квартиру. "По видеосвязи она сообщила мошенникам о найденных сбережениях в рублях и иностранной валюте, которые положила в рюкзак и передала курьеру. Злоумышленники запретили рассказывать о проводимой "операции" родителям, а также уговорили девочку самостоятельно вызвать курьера службы доставки. Во время "обыска" аферисты заметили, что в доме есть ювелирные изделия. По указанию злоумышленников девочка отправила их службой доставки в Ульяновск по адресу, продиктованному по телефону", — говорится в релизе. Ущерб превысил 700 тысяч рублей, уточнили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250118/moshenniki-1994351437.html

https://ria.ru/20241112/moshenniki-1983229170.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)