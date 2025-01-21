https://ria.ru/20250121/medvedev-1994840935.html

Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше

Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше - РИА Новости, 21.01.2025

Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на русском и китайском языках призвал... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:49:00+03:00

2025-01-21T16:49:00+03:00

2025-01-21T16:49:00+03:00

россия

китай

дмитрий медведев

владимир путин

си цзиньпин

политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на русском и китайском языках призвал сделать мир лучше. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал прошедший во вторник разговор Путина и Си Цзиньпина, назвав его лучшим доказательством многополярности современного мира. "Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав призыв на китайском языке.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

россия

китай

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россия, китай, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин, политика