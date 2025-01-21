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Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше - РИА Новости, 21.01.2025
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16:49 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/medvedev-1994840935.html
Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше
Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше - РИА Новости, 21.01.2025
Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на русском и китайском языках призвал... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:49:00+03:00
2025-01-21T16:49:00+03:00
россия
китай
дмитрий медведев
владимир путин
си цзиньпин
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на русском и китайском языках призвал сделать мир лучше. Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал прошедший во вторник разговор Путина и Си Цзиньпина, назвав его лучшим доказательством многополярности современного мира. "Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав призыв на китайском языке.
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россия, китай, дмитрий медведев, владимир путин, си цзиньпин, политика
Россия, Китай, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Медведев на русском и китайском призвал сделать мир лучше

Медведев призвал сделать мир лучше на русском и китайском языках

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на русском и китайском языках призвал сделать мир лучше.
Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал прошедший во вторник разговор Путина и Си Цзиньпина, назвав его лучшим доказательством многополярности современного мира.
"Вместе сделаем мир лучше!" - написал Медведев, продублировав призыв на китайском языке.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Вчера, 12:28
 
РоссияКитайДмитрий МедведевВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
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