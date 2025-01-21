https://ria.ru/20250121/medvedev-1994834703.html
Медведев прокомментировал заявления Трампа
Медведев прокомментировал заявления Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Медведев прокомментировал заявления Трампа
Современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", а в развитии всего человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T16:16:00+03:00
2025-01-21T16:16:00+03:00
2025-01-21T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", а в развитии всего человечества, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ на заявление президента США Дональда Трампа.Во вторник президент России Владимир Путин встретился с лидером КНР Си Цзиньпином в формате ВКС. Комментируя диалог лидеров на фоне инаугурации Трампа, Медведев отметил, что это лучшее доказательство многополярности современного мира и стратегического партнёрства РФ и Китая."И всем снова стало очевидно, что современный мир заинтересован не в "золотом веке Америки", о чём театрально вчера заявил Дональд Трамп, а в развитии и процветании всего человечества", - написал Медведев своем Telegram-канале.В понедельник во время своей инаугурационной речи Трамп заявил, что "золотая эпоха" США начинается "прямо сейчас".
https://ria.ru/20250121/trump-1994799834.html
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дональд трамп, в мире, россия, сша, китай
Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Китай
Медведев прокомментировал заявления Трампа
Медведев заявил, что миру нужен не золотой век Америки, а развитие человечества