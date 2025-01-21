https://ria.ru/20250121/mazut-1994748872.html

После ЧП с танкерами вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта

После ЧП с танкерами вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта - РИА Новости, 21.01.2025

После ЧП с танкерами вывезли 170,5 тысячи тонн загрязненного грунта

После разлива мазута в Керченском проливе спасатели и волонтеры собрали на береговой линии 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщили в МЧС. РИА Новости, 21.01.2025

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2025-01-21T10:19:00+03:00

2025-01-21T11:17:00+03:00

происшествия

россия

керченский пролив

тамань (станица)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 21 янв — РИА Новости. После разлива мазута в Керченском проливе спасатели и волонтеры собрали на береговой линии 170,5 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщили в МЧС. "На береговой линии трех субъектов Российской Федерации 454 межведомственными мониторинговыми группами проводится обследование 955 километров. Всего с береговой линии собрано 170 500 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на площадки временного хранения — 131 087 тонн, около 40 тысяч тонн доставлены в специализированные организации для утилизации", — говорится в релизе. При этом продолжается перекачка мазута с севшего на мель танкера "Волгонефть-239", добавили в оперштабе Краснодарского края. Оттуда откачали около 150 тонн — примерно десятую часть от того, что было на борту.Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе и районах действуют режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

россия

керченский пролив

тамань (станица)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Откачка мазута из танкера "Волгонефть-239" Морспасслужба приступила к откачке мазута из танкера "Волгонефть-239", сообщил Минтранс. 2025-01-21T10:19 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, керченский пролив, тамань (станица), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе