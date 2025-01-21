https://ria.ru/20250121/mazut-1994748064.html

На крымском побережье за сутки собрали 40 тонн загрязненного мазутом грунта

На крымском побережье за сутки собрали 40 тонн загрязненного мазутом грунта - РИА Новости, 21.01.2025

На крымском побережье за сутки собрали 40 тонн загрязненного мазутом грунта

За сутки с побережья в Крыму и Севастополе собрали и вывезли 40 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка, обследовано побережье общей... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T10:11:00+03:00

2025-01-21T10:11:00+03:00

2025-01-21T10:11:00+03:00

происшествия

севастополь

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 янв — РИА Новости. За сутки с побережья в Крыму и Севастополе собрали и вывезли 40 тонн загрязненного мазутом и нефтепродуктами грунта и песка, обследовано побережье общей протяженностью около 700 километров, сообщило МЧС России. "В Крыму обследуют свыше 525 километров берега от Керчи до села Портовое; очищено более 181 километра береговой линии. За сутки собрано около 6 тонн, вывезено более 11 тонн. В Севастополе обследуют 165 километров берега между поселками Ласпи и Андреевка. За сутки собрано и вывезено более 23 тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса РФ, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера.

https://ria.ru/20250120/mazut-1994552766.html

севастополь

россия

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, севастополь, россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение двух танкеров в керченском проливе