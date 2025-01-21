Эксперт прокомментировал призыв Макрона к добровольцам вступать в армию
Аналитик Коротченко: Макрон призывом к добровольцам хочет усилить давление на РФ
© AP Photo / Eric GaillardСолдаты французского подразделения специального назначения ВМС Франции ждут президента Франции Эммануэля Макрона в Сен-Мандрье-сюр-Мер на юге Франции
© AP Photo / Eric Gaillard
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь с призывом к добровольцам вступать во французскую армию, хочет усилить военно-политическое давление на Россию, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее Макрон призвал правительство срочно увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, чтобы усилить её, "когда придёт время". В ноябре Служба внешней разведки РФ сообщала, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек.
"Надо полагать, что это связано с теми событиями, которые, как считает политическое руководство Франции, могут наступить уже в самом ближайшем будущем, а именно: рассматривается вероятность при каком-либо сценарии ввод контингента стран НАТО, либо отдельных национальных контингентов западных стран на территорию Украины, или в рамках соглашения, которое, возможно, будет подписано, либо в целом усилить военно-политическое давление Запада на Россию путем таких демонстрационных мер. В любом случае, ясно, что главный месседж, сформулированный Макроном, - это наращивать мускулы французских вооруженных сил, в том числе в рамках стотысячного контингента", - сказал Коротченко РИА Новости.
По его словам, Макрон неоднократно ранее выступал с такими идеями, поэтому их следует расценивать как продолжение прежней военно-политической линии.
"Насколько успешен будет его призыв о добровольной мобилизации, будет зависеть от степени промытости мозгов современного французского общества и желания, собственно, молодых юношей и мужчин средних лет стать пешками в геополитической игре, которую хочет вести Париж", - отметил аналитик.
Вместе с тем, Коротченко подчеркнул, что развертывание такого серьезного мероприятия, как добровольная мобилизация, означает формирование новых частей или отдельных подразделений либо расширение штата существующих сил и средств Франции.
"Понятно, что так называемые добровольцы могут быть использованы в целях наращивания потенциала сухопутных войск. То есть непосредственно они и могут быть брошены на Украину в рамках тех или иных операций. Будет ли пользоваться успехом призыв Макрона, покажет ближайшее будущее. Но те французы, которые обладают авантюристическими чертами характера, могут уйти в подразделения французского иностранного легиона, который открыт для авантюристов всех мастей, либо пойти наемниками и быть на Украине самостоятельно", - заключил собеседник.
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