https://ria.ru/20250121/makron-1994847157.html

Эксперт прокомментировал призыв Макрона к добровольцам вступать в армию

Эксперт прокомментировал призыв Макрона к добровольцам вступать в армию - РИА Новости, 21.01.2025

Эксперт прокомментировал призыв Макрона к добровольцам вступать в армию

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь с призывом к добровольцам вступать во французскую армию, хочет усилить военно-политическое давление на Россию,... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:13:00+03:00

2025-01-21T17:13:00+03:00

2025-01-21T17:13:00+03:00

украина

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь с призывом к добровольцам вступать во французскую армию, хочет усилить военно-политическое давление на Россию, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Ранее Макрон призвал правительство срочно увеличить набор молодых добровольцев во французскую армию, чтобы усилить её, "когда придёт время". В ноябре Служба внешней разведки РФ сообщала, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. "Надо полагать, что это связано с теми событиями, которые, как считает политическое руководство Франции, могут наступить уже в самом ближайшем будущем, а именно: рассматривается вероятность при каком-либо сценарии ввод контингента стран НАТО, либо отдельных национальных контингентов западных стран на территорию Украины, или в рамках соглашения, которое, возможно, будет подписано, либо в целом усилить военно-политическое давление Запада на Россию путем таких демонстрационных мер. В любом случае, ясно, что главный месседж, сформулированный Макроном, - это наращивать мускулы французских вооруженных сил, в том числе в рамках стотысячного контингента", - сказал Коротченко РИА Новости. По его словам, Макрон неоднократно ранее выступал с такими идеями, поэтому их следует расценивать как продолжение прежней военно-политической линии. "Насколько успешен будет его призыв о добровольной мобилизации, будет зависеть от степени промытости мозгов современного французского общества и желания, собственно, молодых юношей и мужчин средних лет стать пешками в геополитической игре, которую хочет вести Париж", - отметил аналитик. Вместе с тем, Коротченко подчеркнул, что развертывание такого серьезного мероприятия, как добровольная мобилизация, означает формирование новых частей или отдельных подразделений либо расширение штата существующих сил и средств Франции. "Понятно, что так называемые добровольцы могут быть использованы в целях наращивания потенциала сухопутных войск. То есть непосредственно они и могут быть брошены на Украину в рамках тех или иных операций. Будет ли пользоваться успехом призыв Макрона, покажет ближайшее будущее. Но те французы, которые обладают авантюристическими чертами характера, могут уйти в подразделения французского иностранного легиона, который открыт для авантюристов всех мастей, либо пойти наемниками и быть на Украине самостоятельно", - заключил собеседник.

https://ria.ru/20250121/france-1994821001.html

https://ria.ru/20250120/trump-1994673298.html

https://ria.ru/20241230/itogi-1992007644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, франция, эммануэль макрон, игорь коротченко, в мире