https://ria.ru/20250121/makron-1994723609.html

Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа

Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025

Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа

Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит BFMTV. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T03:29:00+03:00

2025-01-21T03:29:00+03:00

2025-01-21T03:49:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит BFMTV. По мнению французского лидера, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму ради собственной безопасности."Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", — сказал он.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.

https://ria.ru/20250121/tramp-1994716271.html

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