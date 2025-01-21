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Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:29 21.01.2025 (обновлено: 03:49 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/makron-1994723609.html
Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа
Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа - РИА Новости, 21.01.2025
Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа
Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит BFMTV. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T03:29:00+03:00
2025-01-21T03:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
эммануэль макрон
дональд трамп
франция
сша
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит BFMTV. По мнению французского лидера, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму ради собственной безопасности."Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", — сказал он.В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
https://ria.ru/20250121/tramp-1994716271.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, дональд трамп, франция, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Франция, США
Макрон высказался о конце конфликта на Украине после инаугурации Трампа

Макрон: конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЭмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Эмманюэль Макрон . Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украинский конфликт не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, слова которого приводит BFMTV.
По мнению французского лидера, западные союзники должны продолжать оказывать поддержку киевскому режиму ради собственной безопасности.
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"Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", — сказал он.
В понедельник Трамп официально вступил в должность президента Соединенных Штатов, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии. Ее провел председатель Верховного суда США Джон Робертс.
Новый глава американского государства ранее утверждал, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был хозяином Белого дома вместо Джо Байдена. Он также говорил о намерении в случае переизбрания добиться урегулирования этой проблемы всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал этот конфликт слишком сложным вопросом, чтобы разрешить его за один день.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияСША
 
 
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