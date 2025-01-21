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Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025
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14:20 21.01.2025 (обновлено: 14:56 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994803448.html
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, назвав их крайне обстоятельными. Ключевые заявления российского министра — в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:20:00+03:00
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в мире
армения
сергей лавров
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид армении
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, назвав их крайне обстоятельными. Ключевые заявления российского министра — в материале РИА Новости.&quot;Очевидно, это указание на методы, которыми США будут продвигать свои интересы&quot;.
https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html
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в мире, армения, сергей лавров, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид армении
В мире, Армения, Сергей Лавров, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД Армении

Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, назвав их крайне обстоятельными. Ключевые заявления российского министра — в материале РИА Новости.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Глава МИД Армении назвал Россию союзником
Вчера, 14:16
  • Подтвердил приверженность России договоренностям, в том числе в военной сфере.
  • Заявил, что воспользуется приглашением посетить Ереван.
  • Также сообщил о проработке визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
  • Рассказал, что обсудил с Мирзояном расширение консульского присутствия, оно отвечает интересам обеих стран.
  • Москва подтвердила готовность помогать Еревану и Баку в нормализации отношений.
  • Также он заявил, что договорился с Мирзояном откровенно говорить об озабоченностях в отношениях России и Армении.
  • Высказался о заявлениях Трампа про выход из ВОЗ и обещаниях ввести пошлины против БРИКС:
«

"Очевидно, это указание на методы, которыми США будут продвигать свои интересы".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
 
В миреАрменияСергей ЛавровРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД Армении
 
 
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