Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян во время встречи в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, назвав их крайне обстоятельными. Ключевые заявления российского министра — в материале РИА Новости.
Глава МИД Армении назвал Россию союзником
Вчера, 14:16
- Подтвердил приверженность России договоренностям, в том числе в военной сфере.
- Заявил, что воспользуется приглашением посетить Ереван.
- Также сообщил о проработке визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
- Рассказал, что обсудил с Мирзояном расширение консульского присутствия, оно отвечает интересам обеих стран.
- Москва подтвердила готовность помогать Еревану и Баку в нормализации отношений.
- Также он заявил, что договорился с Мирзояном откровенно говорить об озабоченностях в отношениях России и Армении.
- Высказался о заявлениях Трампа про выход из ВОЗ и обещаниях ввести пошлины против БРИКС:
«
"Очевидно, это указание на методы, которыми США будут продвигать свои интересы".