https://ria.ru/20250121/lavrov-1994803448.html

Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными

Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров назвал переговоры с главой МИД Армении крайне обстоятельными

Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, назвав их крайне обстоятельными. Ключевые заявления российского министра — в... РИА Новости, 21.01.2025

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид армении

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел переговоры с армянским коллегой Араратом Мирзояном, назвав их крайне обстоятельными. Ключевые заявления российского министра — в материале РИА Новости."Очевидно, это указание на методы, которыми США будут продвигать свои интересы".

https://ria.ru/20250121/armeniya-1994801904.html

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