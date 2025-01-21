Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 21.01.2025 (обновлено: 13:47 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/lavrov-1994792310.html
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения
Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:40:00+03:00
2025-01-21T13:47:00+03:00
в мире
россия
армения
азербайджан
баку
сергей лавров
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_6118f8224c3dd6cf51bbb126beb04c0d.jpg
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говорили о региональных делах, включая вопросы армяно-азербайджанской нормализации, подтвердили нашу неизменную готовность помогать Еревану и Баку в случае их заинтересованности по всем направлениям этой нормализации, включая содействие в выработке положений мирного договора, делимитации, демаркации границы и разблокировании транспортных коммуникаций, и разумеется по гуманитарным вопросам", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
https://ria.ru/20241218/aliev-1989848486.html
россия
армения
азербайджан
баку
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907160033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dcc2377302c1ef4c4b81aa1e9411e68a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, армения, азербайджан, баку, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Баку, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения

Лавров заявил, что Москва готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Говорили о региональных делах, включая вопросы армяно-азербайджанской нормализации, подтвердили нашу неизменную готовность помогать Еревану и Баку в случае их заинтересованности по всем направлениям этой нормализации, включая содействие в выработке положений мирного договора, делимитации, демаркации границы и разблокировании транспортных коммуникаций, и разумеется по гуманитарным вопросам", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
На границе Азербайджана и Армении создали инфраструктуру НАТО, заявил Алиев
18 декабря 2024, 10:26
 
В миреРоссияАрменияАзербайджанБакуСергей ЛавровАрарат Мирзоян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала