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Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения - РИА Новости, 21.01.2025
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения
Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:40:00+03:00
2025-01-21T13:40:00+03:00
2025-01-21T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говорили о региональных делах, включая вопросы армяно-азербайджанской нормализации, подтвердили нашу неизменную готовность помогать Еревану и Баку в случае их заинтересованности по всем направлениям этой нормализации, включая содействие в выработке положений мирного договора, делимитации, демаркации границы и разблокировании транспортных коммуникаций, и разумеется по гуманитарным вопросам", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.
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в мире, россия, армения, азербайджан, баку, сергей лавров, арарат мирзоян
В мире, Россия, Армения, Азербайджан, Баку, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян
Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения
Лавров заявил, что Москва готова помочь Еревану и Баку в нормализации отношений