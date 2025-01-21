https://ria.ru/20250121/lavrov-1994792310.html

Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения

Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения - РИА Новости, 21.01.2025

Лавров: Россия готова помочь Армении и Азербайджану урегулировать отношения

Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T13:40:00+03:00

2025-01-21T13:40:00+03:00

2025-01-21T13:47:00+03:00

в мире

россия

армения

азербайджан

баку

сергей лавров

арарат мирзоян

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия подтвердила готовность помогать Еревану и Баку по всем направлениям нормализации их отношений, включая содействие в выработке положений мирного договора, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Говорили о региональных делах, включая вопросы армяно-азербайджанской нормализации, подтвердили нашу неизменную готовность помогать Еревану и Баку в случае их заинтересованности по всем направлениям этой нормализации, включая содействие в выработке положений мирного договора, делимитации, демаркации границы и разблокировании транспортных коммуникаций, и разумеется по гуманитарным вопросам", - сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

https://ria.ru/20241218/aliev-1989848486.html

россия

армения

азербайджан

баку

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в мире, россия, армения, азербайджан, баку, сергей лавров, арарат мирзоян