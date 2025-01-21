Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий
Путин: Россия и Китай провели более 130 мероприятий в рамках Годов культур
© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПоказ спектакля Шанхайской театральной академии на Международной выставке-форуме "Россия"
Показ спектакля Шанхайской театральной академии на Международной выставке-форуме "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай провели более 130 совместных мероприятий в рамках перекрестных Годов культур двух стран, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции.
"Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин на встрече.
Также глава государства отметил, что хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров, сделанных в России.
"Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, в транспорте, в сельском хозяйстве и других областях", - подчеркнул Путин.
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