https://ria.ru/20250121/kultura-1994782466.html

Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий

Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий - РИА Новости, 21.01.2025

Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий

Россия и Китай провели более 130 совместных мероприятий в рамках перекрестных Годов культур двух стран, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:54:00+03:00

2025-01-21T12:54:00+03:00

2025-01-21T12:54:00+03:00

культура

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

новости культуры

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай провели более 130 совместных мероприятий в рамках перекрестных Годов культур двух стран, сообщил президент России Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции. "Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин на встрече. Также глава государства отметил, что хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров, сделанных в России. "Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, в транспорте, в сельском хозяйстве и других областях", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, новости культуры