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Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий - РИА Новости, 21.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:54 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kultura-1994782466.html
Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий
Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий - РИА Новости, 21.01.2025
Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий
Россия и Китай провели более 130 совместных мероприятий в рамках перекрестных Годов культур двух стран, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:54:00+03:00
2025-01-21T12:54:00+03:00
культура
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
новости культуры
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай провели более 130 совместных мероприятий в рамках перекрестных Годов культур двух стран, сообщил президент России Владимир Путин. Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции. "Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин на встрече. Также глава государства отметил, что хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров, сделанных в России. "Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, в транспорте, в сельском хозяйстве и других областях", - подчеркнул Путин.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, новости культуры
Культура, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Новости культуры
Россия и Китай провели более 130 совместных культурных мероприятий

Путин: Россия и Китай провели более 130 мероприятий в рамках Годов культур

© РИА Новости / Анатолий Медведь | Перейти в медиабанкПоказ спектакля Шанхайской театральной академии на Международной выставке-форуме "Россия"
Показ спектакля Шанхайской театральной академии на Международной выставке-форуме Россия - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Анатолий Медведь
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Показ спектакля Шанхайской театральной академии на Международной выставке-форуме "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Россия и Китай провели более 130 совместных мероприятий в рамках перекрестных Годов культур двух стран, сообщил президент России Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в формате видеоконференции.
"Расширяются гуманитарные связи. В рамках перекрестных Годов культур только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин на встрече.
Также глава государства отметил, что хорошо зарекомендовала себя практика проведения в провинциях КНР ярмарок товаров, сделанных в России.
"Успешные совместные проекты реализуются в промышленности, в транспорте, в сельском хозяйстве и других областях", - подчеркнул Путин.
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