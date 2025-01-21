https://ria.ru/20250121/koreya-1994872183.html

Военные добровольно ушли из парламента и ЦИК, заявил президент Южной Кореи

Военные добровольно ушли из парламента и ЦИК, заявил президент Южной Кореи - РИА Новости, 21.01.2025

Военные добровольно ушли из парламента и ЦИК, заявил президент Южной Кореи

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, комментируя продемонстрированные сегодня в конституционном суде кадры захвата парламента, центризбиркома и других ведомств во... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T18:27:00+03:00

2025-01-21T18:27:00+03:00

2025-01-21T18:27:00+03:00

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СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, комментируя продемонстрированные сегодня в конституционном суде кадры захвата парламента, центризбиркома и других ведомств во время военного положения, заявил, что на видеозаписях военные добровольно покидают здания, сообщило агентство Рёнхап. "Президент Юн, державший при просмотре записей видеокамер рот на замке, после получения возможности высказаться до начала прений заявил, что "ознакомился (с видеозаписями)", (отметив при этом - ред.): "Но разве эти только что (показанные - ред.) военные не сами вышли из зданий, в которые проникли после того, как встретили сопротивление сотрудников?" - приводит слова президента Рёнхап. Как отмечает агентство, эти слова Юн Сок Ёля можно трактовать как признание самого факта отправки войск, но отрицание его незаконности, поскольку военное положение, как ранее заявлял президент, носило якобы "предупредительный характер". В ходе сегодняшнего заседания конституционного суда, рассматривающего дело об импичменте президенту, Юн Сок Ёль утверждал, что отправка войск к Национальному собранию не была попыткой заблокировать или отложить голосование парламента за отмену военного положения. При этом он заявил, что "скоростное голосование" за соответствующую резолюцию якобы "не совсем соответствовало закону о Национальном собрании", но, узнав о нем, президент "сразу отозвал войска". Комментируя видеозаписи, на которых военные проникают на территорию резиденции спикера парламента уже после голосования Национального собрания, Юн Сок Ёль парировал, что на них, скорее всего, запечатлен "процесс отхода" подразделений, а не попытка ареста руководителя одного из конституционных органов власти, которую ему пытаются приписать. В свою очередь сторона обвинения в ходе слушания указывала, что отправка войск могла быть связана с намерением воспрепятствовать отмене военного положения или ввести его еще раз. На судебном заседании президент также вновь заявил, что до введения им военного положения якобы существовало "много моментов, вызывающих сомнения относительно доверия к справедливости ряда предыдущих выборов". По его словам, отправляя войска к центральной избирательной комиссии страны он приказывал "не вскрыть сам факт сфальсифицированности выборов, а провести при возможности полноценную проверку компьютерной системы центризбиркома", чтобы "проверить факты", а не "выдвигать теории заговора". Юн Сок Ёль также подчеркнул, что он "все свои сознательные годы, и в особенности после того, как начал служить на государственных должностях, рос с твердой уверенностью в единственной идее либеральной демократии". Президент призвал конституционный суд как орган, "также существующий ради защиты конституции", внимательно изучить его дело с разных сторон. Адвокаты Юн Сок Ёля при этом призвали судей дать им возможность продемонстрировать в ходе заседания собственные видеозаписи, которые не были приняты в качестве доказательств, но суд отклонил этот запрос. Ранее Центральная избирательная комиссия Южной Кореи, отвечая на критику президента, уже заявляла, что многочисленные утверждения о сфальсифицированности выборов впоследствии не находили подтверждения в ходе судебных разбирательств. В ведомстве отметили, что в результате аудита систем информационной безопасности, проводившегося в 2023 году, ЦИК, Национальная разведывательная служба и Корейский институт развития Интернета выявили ряд уязвимостей, но "следов проникновения в систему управления выборами из-за взлома со стороны Северной Кореи обнаружено не было". В центризбиркоме подчеркнули, что завершили мероприятия по устранению большинства выявленных проблем еще до проведения парламентских выборов в апреле прошлого года, и назвали попытки посеять сомнения относительно честности выборов отрицанием президентом своего собственного статуса, поскольку он сам занял свой пост благодаря нынешней избирательной системе. В ведомстве также заявили, что президент своими действия во время военного положения поставил под угрозу демократию, и призывали власти установить все обстоятельства незаконной попытки копирования и выноса серверов ЦИК, применив к нарушителям необходимые юридические меры.

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https://ria.ru/20241204/koreya-1987292727.html

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в мире, южная корея, юн сок ель, арест президента южной кореи, обстановка в южной корее