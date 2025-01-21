Президент Южной Кореи по завершении слушаний отправился в военный госпиталь
Рёнхап: Юн Сок Ёль отправился в военный госпиталь после заседания суда
© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который во вторник впервые появился на заседании конституционного суда по делу о своем импичменте, по завершении слушаний направился не в следственный изолятор, а в военный госпиталь, сообщило агентство Рёнхап.
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"По данным источников в политических и юридических кругах, автомобиль для перевозки подозреваемых, в котором был президент Юн, отправившись сегодня от... Конституционного суда приблизительно в 16.42 (10.42 мск - ред.), переместился в Сеульский районный госпиталь вооруженных сил", - пишет агентство.
О конкретных причинах посещения военного госпиталя не сообщается. При этом в Сеульский следственный изолятор, где содержится заключенный под стражу президент, ранее уже прибыли следователи управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO), которые рассчитывали предпринять очередную попытку провести допрос Юн Сок Ёля. Накануне он отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на необходимость подготовиться к третьему заседанию конституционного суда. Отказываясь проходить допрос в преддверии второго заседания, президент также ссылался на плохое состояние здоровья.
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