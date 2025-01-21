Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи по завершении слушаний отправился в военный госпиталь - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/koreya-1994780640.html
Президент Южной Кореи по завершении слушаний отправился в военный госпиталь
Президент Южной Кореи по завершении слушаний отправился в военный госпиталь - РИА Новости, 21.01.2025
Президент Южной Кореи по завершении слушаний отправился в военный госпиталь
Автомобиль с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который во вторник впервые появился на заседании конституционного суда по делу о своем импичменте, по... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:45:00+03:00
2025-01-21T12:45:00+03:00
в мире
южная корея
юн сок ель
арест президента южной кореи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842800752_0:158:3072:1886_1920x0_80_0_0_2b212aec47782150a8eb4d6dd65aeb08.jpg
СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который во вторник впервые появился на заседании конституционного суда по делу о своем импичменте, по завершении слушаний направился не в следственный изолятор, а в военный госпиталь, сообщило агентство Рёнхап. "По данным источников в политических и юридических кругах, автомобиль для перевозки подозреваемых, в котором был президент Юн, отправившись сегодня от... Конституционного суда приблизительно в 16.42 (10.42 мск - ред.), переместился в Сеульский районный госпиталь вооруженных сил", - пишет агентство. О конкретных причинах посещения военного госпиталя не сообщается. При этом в Сеульский следственный изолятор, где содержится заключенный под стражу президент, ранее уже прибыли следователи управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO), которые рассчитывали предпринять очередную попытку провести допрос Юн Сок Ёля. Накануне он отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на необходимость подготовиться к третьему заседанию конституционного суда. Отказываясь проходить допрос в преддверии второго заседания, президент также ссылался на плохое состояние здоровья.
https://ria.ru/20250120/koreya-1994549896.html
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842800752_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_9718832c3696ac55cf34690990b3bfc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, южная корея, юн сок ель, арест президента южной кореи
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Арест президента Южной Кореи
Президент Южной Кореи по завершении слушаний отправился в военный госпиталь

Рёнхап: Юн Сок Ёль отправился в военный госпиталь после заседания суда

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕУЛ, 21 янв - РИА Новости. Автомобиль с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем, который во вторник впервые появился на заседании конституционного суда по делу о своем импичменте, по завершении слушаний направился не в следственный изолятор, а в военный госпиталь, сообщило агентство Рёнхап.
«
"По данным источников в политических и юридических кругах, автомобиль для перевозки подозреваемых, в котором был президент Юн, отправившись сегодня от... Конституционного суда приблизительно в 16.42 (10.42 мск - ред.), переместился в Сеульский районный госпиталь вооруженных сил", - пишет агентство.
О конкретных причинах посещения военного госпиталя не сообщается. При этом в Сеульский следственный изолятор, где содержится заключенный под стражу президент, ранее уже прибыли следователи управления по расследованию коррупции высокопоставленных должностных лиц (CIO), которые рассчитывали предпринять очередную попытку провести допрос Юн Сок Ёля. Накануне он отказался отвечать на вопросы следователей, сославшись на необходимость подготовиться к третьему заседанию конституционного суда. Отказываясь проходить допрос в преддверии второго заседания, президент также ссылался на плохое состояние здоровья.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Задержанного президента Южной Кореи перевели в одиночную камеру
20 января, 09:14
 
В миреЮжная КореяЮн Сок ЕльАрест президента Южной Кореи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала