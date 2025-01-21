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Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО - РИА Новости, 21.01.2025
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:28:00+03:00
2025-01-21T11:28:00+03:00
2025-01-21T11:28:00+03:00
надежные люди
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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Свыше 90 тонн груза отправили с Колымы в зону СВО с начала спецоперации… В Магаданской области внедрено 56 мер, направленных на предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот участникам спецоперации и членам их семей. Военнослужащие и добровольцы получают единовременную выплату, освобождены от оплаты коммунальных услуг и транспортного налога. Есть уникальная мера - дополнительная ежемесячная выплата по месту работы в размере 70% заработной платы", - говорится в сообщении. Дополняется, что многие организации региона оказывают всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим и их семьям. "Силами волонтёров производятся маскировочные сети, тактические носилки, эвакуационные стропы, подсумки для них, пятиточечники и так далее. На сегодняшний день изготовлено и направлено в зону СВО более двух тысяч сетей. Открыта школа беспилотных летательных аппаратов и налажено производство дронов, которые хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты", - дополняет ведомство.
https://ria.ru/20240427/podarki-1942721950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магаданская область, сво
Надежные люди, Магаданская область, СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО с начала спецоперации
МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Свыше 90 тонн груза отправили с Колымы в зону СВО с начала спецоперации… В Магаданской области внедрено 56 мер, направленных на предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот участникам спецоперации и членам их семей. Военнослужащие и добровольцы получают единовременную выплату, освобождены от оплаты коммунальных услуг и транспортного налога. Есть уникальная мера - дополнительная ежемесячная выплата по месту работы в размере 70% заработной платы", - говорится в сообщении.
Дополняется, что многие организации региона оказывают всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим и их семьям.
"Силами волонтёров производятся маскировочные сети, тактические носилки, эвакуационные стропы, подсумки для них, пятиточечники и так далее. На сегодняшний день изготовлено и направлено в зону СВО более двух тысяч сетей. Открыта школа беспилотных летательных аппаратов и налажено производство дронов, которые хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты", - дополняет ведомство.