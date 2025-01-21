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Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО - РИА Новости, 21.01.2025
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Надежные люди
 
11:28 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kolyma-1994760408.html
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО - РИА Новости, 21.01.2025
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T11:28:00+03:00
2025-01-21T11:28:00+03:00
надежные люди
магаданская область
сво
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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Свыше 90 тонн груза отправили с Колымы в зону СВО с начала спецоперации… В Магаданской области внедрено 56 мер, направленных на предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот участникам спецоперации и членам их семей. Военнослужащие и добровольцы получают единовременную выплату, освобождены от оплаты коммунальных услуг и транспортного налога. Есть уникальная мера - дополнительная ежемесячная выплата по месту работы в размере 70% заработной платы", - говорится в сообщении. Дополняется, что многие организации региона оказывают всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим и их семьям. "Силами волонтёров производятся маскировочные сети, тактические носилки, эвакуационные стропы, подсумки для них, пятиточечники и так далее. На сегодняшний день изготовлено и направлено в зону СВО более двух тысяч сетей. Открыта школа беспилотных летательных аппаратов и налажено производство дронов, которые хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты", - дополняет ведомство.
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магаданская область, сво
Надежные люди, Магаданская область, СВО
Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО

Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО с начала спецоперации

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ
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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона.
"Свыше 90 тонн груза отправили с Колымы в зону СВО с начала спецоперации… В Магаданской области внедрено 56 мер, направленных на предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот участникам спецоперации и членам их семей. Военнослужащие и добровольцы получают единовременную выплату, освобождены от оплаты коммунальных услуг и транспортного налога. Есть уникальная мера - дополнительная ежемесячная выплата по месту работы в размере 70% заработной платы", - говорится в сообщении.
Дополняется, что многие организации региона оказывают всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим и их семьям.
"Силами волонтёров производятся маскировочные сети, тактические носилки, эвакуационные стропы, подсумки для них, пятиточечники и так далее. На сегодняшний день изготовлено и направлено в зону СВО более двух тысяч сетей. Открыта школа беспилотных летательных аппаратов и налажено производство дронов, которые хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты", - дополняет ведомство.
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Надежные людиМагаданская областьСВО
 
 
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