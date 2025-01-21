https://ria.ru/20250121/kolyma-1994760408.html

Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО

Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО - РИА Новости, 21.01.2025

Более 90 тонн грузов отправили жители Колымы в зону СВО

Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T11:28:00+03:00

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МАГАДАН, 21 янв - РИА Новости. Более 90 тонн грузов отправили жители Магаданской области бойцам с начала специальной военной операции, сообщает правительство региона. "Свыше 90 тонн груза отправили с Колымы в зону СВО с начала спецоперации… В Магаданской области внедрено 56 мер, направленных на предоставление дополнительных социальных гарантий и льгот участникам спецоперации и членам их семей. Военнослужащие и добровольцы получают единовременную выплату, освобождены от оплаты коммунальных услуг и транспортного налога. Есть уникальная мера - дополнительная ежемесячная выплата по месту работы в размере 70% заработной платы", - говорится в сообщении. Дополняется, что многие организации региона оказывают всестороннюю поддержку и помощь военнослужащим и их семьям. "Силами волонтёров производятся маскировочные сети, тактические носилки, эвакуационные стропы, подсумки для них, пятиточечники и так далее. На сегодняшний день изготовлено и направлено в зону СВО более двух тысяч сетей. Открыта школа беспилотных летательных аппаратов и налажено производство дронов, которые хорошо зарекомендовали себя надёжностью и удобством управления, позволяют работать с дальних дистанций и большой высоты", - дополняет ведомство.

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магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магаданская область, сво