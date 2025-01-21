https://ria.ru/20250121/klimat-1994828926.html

Эколог прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

Эколог прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату - РИА Новости, 21.01.2025

Эколог прокомментировал выход США из Парижского соглашения по климату

Принципиальных изменений после очередного выхода США из Парижского соглашения по климату ни в мире, ни в самой Америке не произойдет, потому что на снижение... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T15:49:00+03:00

2025-01-21T15:49:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Принципиальных изменений после очередного выхода США из Парижского соглашения по климату ни в мире, ни в самой Америке не произойдет, потому что на снижение выбросов парниковых газов нацелены и отдельные штаты, и крупные компании, ориентированные на конечных потребителей, заявил РИА Новости эколог, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН доктор географических наук Евгений Шварц. Президент США Дональд Трамп спустя несколько часов после вступления в должность снова вывел США из Парижского соглашения по климату. "Полагаю, что ничего принципиального не произойдет, потому что Трамп опоздал. Он еще в прошлый раз опоздал, но в этот раз особенно - мир уже перестроился, международные, финансовые, корпоративные политики в целом исходят из того, что это (снижение выбросов парниковых газов - ред.) потенциальное конкурентное преимущество, и если ты этого не делаешь, то в обозримой перспективе тебе будет не очень хорошо. Может быть, несколько нефтегазовых компаний со штаб-квартирами в США скажут "слава Богу", но, когда весь мир уже 15 лет марширует в определенном направлении, вряд ли уже что-то очень существенно изменится", - сказал РИА Новости Шварц. По его словам, ждать заметных изменений, вероятно, не стоит даже в самой Америке - все обязательства США по снижению выбросов выполнялись на уровне отдельных штатов и крупных компаний даже после выхода из Парижского соглашения в первый раз в 2019 году. Он отметил, что на президентских выборах 2024 года Трамп победил с преимуществом в несколько процентов голосов, поэтому те штаты, которые управляются демократами, продолжат проводить климатическую политику. "Другое дело, что выход США из Парижского соглашения очевидно может стать хорошим поводом для углубленной переоценки эффективности действующего инструментария реализации климатической политики как в рамках Парижского соглашения, так и вне него. От разговоров российских чиновников и угольных компаний, что, мол, "лес за все заплатит", придется (перейти к тому, чтобы) научиться считать углеродный след мероприятий в лесном хозяйстве России, осуществляемых за счет государственного бюджета, снижать "горимость" неарендованных лесов страны, а это примерно 85% лесов России, а также повышать эффективность борьбы с пожарами, в том числе путем вторичного обводнения ранее осушенных болот", - добавил Шварц. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКООНИК) в Париже. Документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Правительство Соединенных Штатов официально вышло из соглашения 4 ноября 2019 года. После вступления в должность президента США Джо Байдена страна вновь присоединилась к нему 19 февраля 2021 года. Выработанное в Париже соглашение по климату впервые в истории объединило усилия всех мировых держав по сдерживанию климатических изменений. Его цель - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.

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