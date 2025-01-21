https://ria.ru/20250121/kitay-1994784665.html
Путин назвал Китай крупнейшим потребителем российских энергоресурсов
Путин назвал Китай крупнейшим потребителем российских энергоресурсов - РИА Новости, 21.01.2025
Путин назвал Китай крупнейшим потребителем российских энергоресурсов
Китай сегодня является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, Россия удерживает первое место по объему экспорта в КНР нефти, заявил президент РФ... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T13:03:00+03:00
2025-01-21T13:03:00+03:00
2025-01-21T13:03:00+03:00
экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Китай сегодня является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, Россия удерживает первое место по объему экспорта в КНР нефти, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. "Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по объему экспорта в КНР нефти", - сказал Путин. Президент России также напомнил, что в декабре 2024 года была подписана "дорожная карта" о реализации комплексной программы сотрудничества двух стран по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла - "а это технологии будущего атомной энергетики". Россия также вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа, добавил российский лидер.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Экономика, Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин назвал Китай крупнейшим потребителем российских энергоресурсов
Путин: Китай сегодня является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов