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Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая
Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:35:00+03:00
2025-01-21T12:35:00+03:00
2025-01-21T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, новости - туризм, владимир путин, си цзиньпин
Туризм, Россия, Китай, Новости - Туризм, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая
Путин: встречные турпотоки России и Китая растут