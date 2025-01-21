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Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025
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Туризм
 
12:35 21.01.2025 (обновлено: 12:41 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kitay-1994777031.html
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая
Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:35:00+03:00
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туризм
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китай
новости - туризм
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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россия, китай, новости - туризм, владимир путин, си цзиньпин
Туризм, Россия, Китай, Новости - Туризм, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая

Путин: встречные турпотоки России и Китая растут

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКитайские туристы на Красной площади в Москве
Китайские туристы на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Китайские туристы на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 22.10.2024
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ТуризмРоссияКитайНовости - ТуризмВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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