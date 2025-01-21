https://ria.ru/20250121/kitay-1994777031.html

Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая

Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая - РИА Новости, 21.01.2025

Путин заявил о росте встречных турпотоков России и Китая

Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:35:00+03:00

2025-01-21T12:35:00+03:00

2025-01-21T12:41:00+03:00

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Растут встречные туристические потоки России и Китая, а также спортивные и образовательные обмены, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, новости - туризм, владимир путин, си цзиньпин