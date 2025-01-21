https://ria.ru/20250121/kitay-1994776232.html

Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин

Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025

Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин

Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:33:00+03:00

2025-01-21T12:33:00+03:00

2025-01-21T12:40:00+03:00

китай

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин в обращении к лидеру КНР.

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китай

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва