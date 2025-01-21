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Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
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12:33 21.01.2025 (обновлено: 12:40 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kitay-1994776232.html
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:33:00+03:00
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китай
россия
в мире
владимир путин
си цзиньпин
москва
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин в обращении к лидеру КНР.
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китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин

Путин: связи РФ и КНР самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин в обращении к лидеру КНР.
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