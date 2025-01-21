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Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:33:00+03:00
2025-01-21T12:33:00+03:00
2025-01-21T12:40:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, сказал президент РФ Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина широкая общность национальных интересов и совпадения взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимовыгоды. Эти связи самодостаточны, не зависят от внутриполитических факторов и текущей мировой конъюнктуры", - сказал Путин в обращении к лидеру КНР.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, владимир путин, си цзиньпин, москва
Китай, Россия, В мире, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва
Связи России и Китая не зависят от политической конъюнктуры, заявил Путин
Путин: связи РФ и КНР самодостаточны и не зависят от текущей мировой конъюнктуры