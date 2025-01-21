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Путин предложил Си подвести итоги работы и наметить новые планы
Путин предложил Си подвести итоги работы и наметить новые планы - РИА Новости, 21.01.2025
Путин предложил Си подвести итоги работы и наметить новые планы
Президент России Владимир Путин во время общения с лидером Китая Си Цзиньпином предложил подвести итоги работы за 2024 год и наметить новые планы по развитию... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:31:00+03:00
2025-01-21T12:31:00+03:00
2025-01-21T12:38:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время общения с лидером Китая Си Цзиньпином предложил подвести итоги работы за 2024 год и наметить новые планы по развитию отношений между странами.Путин во вторник провел встречу в формате видеоконференции с председателем КНР Си Цзиньпином."Дорогой друг, искренне рад вас приветствовать и иметь возможность переговорить по сложившейся доброй традиции в начале года, чтобы подвести итоги работы за прошедший период, наметить новые планы по развитию российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - сказал российский лидер.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Путин предложил Си подвести итоги работы и наметить новые планы
Путин предложил Си подвести итоги и наметить новые планы по развитию отношений