https://ria.ru/20250121/kitay-1994775339.html

Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин

Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025

Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин

Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T12:29:00+03:00

2025-01-21T12:29:00+03:00

2025-01-21T12:36:00+03:00

москва

пекин

владимир путин

в мире

си цзиньпин

китай

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина - широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.

https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html

москва

пекин

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, пекин, владимир путин, в мире, си цзиньпин, китай