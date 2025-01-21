https://ria.ru/20250121/kitay-1994775339.html
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин
Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:29:00+03:00
2025-01-21T12:29:00+03:00
2025-01-21T12:36:00+03:00
москва
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владимир путин
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина - широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.
https://ria.ru/20241022/kitay-1979336186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, пекин, владимир путин, в мире, си цзиньпин, китай
Москва, Пекин, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин, Китай
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин
Путин: Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия