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Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
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12:29 21.01.2025 (обновлено: 12:36 21.01.2025)
https://ria.ru/20250121/kitay-1994775339.html
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин - РИА Новости, 21.01.2025
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин
Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:29:00+03:00
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москва
пекин
владимир путин
в мире
си цзиньпин
китай
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин.Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции."Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина - широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.
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москва, пекин, владимир путин, в мире, си цзиньпин, китай
Москва, Пекин, Владимир Путин, В мире, Си Цзиньпин, Китай
Отношения Москвы и Пекина построены на дружбе и доверии, заявил Путин

Путин: Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Москва и Пекин выстраивают отношения на основе дружбы и обоюдного доверия, заявил президент России Владимир Путин.
Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во вторник провели встречу в формате видеоконференции.
"Согласен с вами в том, что в основе сотрудничества Москвы и Пекина - широкая общность национальных интересов и совпадение взглядов на то, какими должны быть отношения между крупными державами. Мы выстраиваем наши связи на основе дружбы, обоюдного доверия и поддержки, равноправия и взаимной выгоды", - сказал Путин, обращаясь к лидеру Китая.
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22 октября 2024, 09:45
 
МоскваПекинВладимир ПутинВ миреСи ЦзиньпинКитай
 
 
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