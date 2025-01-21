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Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.01.2025
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12:50 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kitaj-1994781421.html
Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин
Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.01.2025
Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин
Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T12:50:00+03:00
2025-01-21T12:50:00+03:00
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
политика
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, политика
Китай, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Политика
Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин

Си Цзиньпин: Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкСи Цзиньпин
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Россия и Китай выступают за справедливый миропорядок, заявил Путин
Вчера, 12:28
 
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