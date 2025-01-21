https://ria.ru/20250121/kitaj-1994781421.html

Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин

Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 21.01.2025

Китай готов вывести отношения с Россией на новую высоту, заявил Си Цзиньпин

Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. РИА Новости, 21.01.2025

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китай

россия

си цзиньпин

владимир путин

политика

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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Китай готов вывести отношения с Россией в 2025 году на новую высоту, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. "В новом году готов вместе с вами вывести китайско-российские отношения на новую высоту. И противостоять внешней неопределенности на основе сохранения стабильности и стрессоустойчивости китайско-российских отношений во имя развития и процветания всех стран, международной справедливости и равноправия", - сказал Си Цзиньпин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в формате видеоконференции.

https://ria.ru/20250121/putin-1994775127.html

китай

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китай, россия, си цзиньпин, владимир путин, политика