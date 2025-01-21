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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 21.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:49:00+03:00
2025-01-21T20:49:00+03:00
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрывах не поступало. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, по состоянию на 14.14 мск тревогу в регионе не объявляли. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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В Херсоне прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Херсоне прогремели взрывы