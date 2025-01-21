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В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских - РИА Новости, 21.01.2025
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21:23 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/kazakhstan-1994891458.html
В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских
В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских - РИА Новости, 21.01.2025
В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских
Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего на своей странице в соцсети песню,... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T21:23:00+03:00
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АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего на своей странице в соцсети песню, оскорбляющую национальность, сообщает пресс-служба городского полицейского департамента. Речь идет о песне "Йоу, орыстар" (в переводе с казахского - "Йоу, русские"), в которой с использованием нецензурной лексики допускаются шовинистические высказывания, направленные против русских, в том числе проживающих в Казахстане. "О возбуждении досудебного расследования в отношении гражданина Е., автора паблика в социальной сети Instagram*, разъясняем следующее. Прежде всего, хотим подчеркнуть, что возбуждение дела не связано с так называемыми сатирическими публикациями. Причина заключается в другом - он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса", - говорится в сообщении департамента полиции. При этом в ведомстве уточнили, что Енсебек не является автором опубликованной в соцсети песни, в настоящее время следствие устанавливает личность ее создателя. "Такие действия подрывают межэтническое согласие и единство народа, являющиеся одними из основополагающих принципов нашего государства. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 174 Уголовного кодекса республики Казахстан ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - ред.)", - сказано в сообщении. В департаменте полиции Алма-Аты отметили, что Казахстан - многонациональная страна, в которой представители различных культур, традиций и вероисповеданий живут в мире и согласии, призвав граждан соблюдать закон и помнить об ответственности за свои поступки.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В мире, Казахстан, Алма-Ата, Россия, МВД Казахстана, Происшествия
В Казахстане начали расследование из-за песни, оскорбляющей русских

Полиция Алма-Аты начала расследование из-за песни блогера с оскорблением русских

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате
Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
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Полицейский автомобиль на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 21 янв - РИА Новости. Полиция Алма-Аты начала досудебное расследование в отношении казахстанского блогера Темирлана Енсебека, разместившего на своей странице в соцсети песню, оскорбляющую национальность, сообщает пресс-служба городского полицейского департамента.
Речь идет о песне "Йоу, орыстар" (в переводе с казахского - "Йоу, русские"), в которой с использованием нецензурной лексики допускаются шовинистические высказывания, направленные против русских, в том числе проживающих в Казахстане.
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"О возбуждении досудебного расследования в отношении гражданина Е., автора паблика в социальной сети Instagram*, разъясняем следующее. Прежде всего, хотим подчеркнуть, что возбуждение дела не связано с так называемыми сатирическими публикациями. Причина заключается в другом - он разместил материал, содержащий явные признаки разжигания межнациональной розни, выраженных оскорблением представителей целого этноса", - говорится в сообщении департамента полиции.
При этом в ведомстве уточнили, что Енсебек не является автором опубликованной в соцсети песни, в настоящее время следствие устанавливает личность ее создателя.
"Такие действия подрывают межэтническое согласие и единство народа, являющиеся одними из основополагающих принципов нашего государства. Ответственность за подобные нарушения предусмотрена статьей 174 Уголовного кодекса республики Казахстан ("Разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - ред.)", - сказано в сообщении.
В департаменте полиции Алма-Аты отметили, что Казахстан - многонациональная страна, в которой представители различных культур, традиций и вероисповеданий живут в мире и согласии, призвав граждан соблюдать закон и помнить об ответственности за свои поступки.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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