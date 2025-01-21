https://ria.ru/20250121/isk-1994888473.html

Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили

Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили - РИА Новости, 21.01.2025

Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили

Суд бельгийского города Льеж посчитал неприемлемым рассматривать иск, поданный ранее бельгийским активистом Фредериком Балданом против главы Еврокомиссии Урсулы РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T20:42:00+03:00

2025-01-21T20:42:00+03:00

2025-01-21T20:42:00+03:00

в мире

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

astrazeneca

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533815_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_b281e25818bbf4db5c9a877e14e164f6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Суд бельгийского города Льеж посчитал неприемлемым рассматривать иск, поданный ранее бельгийским активистом Фредериком Балданом против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса. Как следует из решения суда, которое приводит во вторник издание Post и которое было принято 20 января, "истец не был заинтересованной стороной" в данном деле. Отклонение иска Балдана влечет за собой автоматически и отклонение исков и других заявителей, присоединившихся к этой жалобе на главу ЕК. При этом адвокат Дени Филипп, представляющий в этом деле интересы Венгрии, заявил журналистам, что не исключает подачи апелляции на данное решение. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности. В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела. Кроме того, в Бельгии было запущено отдельное разбирательство после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен в местном суде. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвиняет фон дер Ляйен в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции. В конце марта 2024 года расследование по этому делу было передано в ведение Офиса генерального прокурора ЕС (EPPO). В пресс-службе Европрокуратуры РИА Новости сообщали, что продолжают начатое еще в октябре 2022 года расследование. При этом там отказались поделиться подробностями о переданном бельгийской прокуратурой европейским прокурорам другом досье. В прокуратуре Льежа РИА Новости подтвердили факт передачи досье в Европрокуратуру. Помимо процесса в Бельгии, суд ЕС в Люксембурге рассматривает жалобу издания New York Times, которое запрашивало данные по переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Судебное решение ожидается через несколько месяцев. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.

https://ria.ru/20250121/ursula-1994731066.html

https://ria.ru/20250103/lyayen-1992429245.html

https://ria.ru/20241227/vopros-1991702922.html

https://ria.ru/20241219/politico-1990082009.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca