Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили
Суд в Бельгии счел неприемлемым иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин
© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Суд бельгийского города Льеж посчитал неприемлемым рассматривать иск, поданный ранее бельгийским активистом Фредериком Балданом против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса.
Как следует из решения суда, которое приводит во вторник издание Post и которое было принято 20 января, "истец не был заинтересованной стороной" в данном деле.
Отклонение иска Балдана влечет за собой автоматически и отклонение исков и других заявителей, присоединившихся к этой жалобе на главу ЕК.
При этом адвокат Дени Филипп, представляющий в этом деле интересы Венгрии, заявил журналистам, что не исключает подачи апелляции на данное решение.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
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В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела.
Кроме того, в Бельгии было запущено отдельное разбирательство после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен в местном суде. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвиняет фон дер Ляйен в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции.
В конце марта 2024 года расследование по этому делу было передано в ведение Офиса генерального прокурора ЕС (EPPO). В пресс-службе Европрокуратуры РИА Новости сообщали, что продолжают начатое еще в октябре 2022 года расследование. При этом там отказались поделиться подробностями о переданном бельгийской прокуратурой европейским прокурорам другом досье. В прокуратуре Льежа РИА Новости подтвердили факт передачи досье в Европрокуратуру.
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Помимо процесса в Бельгии, суд ЕС в Люксембурге рассматривает жалобу издания New York Times, которое запрашивало данные по переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Судебное решение ожидается через несколько месяцев.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
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