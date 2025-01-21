Рейтинг@Mail.ru
Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили - РИА Новости, 21.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 21.01.2025
https://ria.ru/20250121/isk-1994888473.html
Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили
Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили - РИА Новости, 21.01.2025
Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили
Суд бельгийского города Льеж посчитал неприемлемым рассматривать иск, поданный ранее бельгийским активистом Фредериком Балданом против главы Еврокомиссии Урсулы РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T20:42:00+03:00
2025-01-21T20:42:00+03:00
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
astrazeneca
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533815_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_b281e25818bbf4db5c9a877e14e164f6.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Суд бельгийского города Льеж посчитал неприемлемым рассматривать иск, поданный ранее бельгийским активистом Фредериком Балданом против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса. Как следует из решения суда, которое приводит во вторник издание Post и которое было принято 20 января, "истец не был заинтересованной стороной" в данном деле. Отклонение иска Балдана влечет за собой автоматически и отклонение исков и других заявителей, присоединившихся к этой жалобе на главу ЕК. При этом адвокат Дени Филипп, представляющий в этом деле интересы Венгрии, заявил журналистам, что не исключает подачи апелляции на данное решение. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности. В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела. Кроме того, в Бельгии было запущено отдельное разбирательство после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен в местном суде. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвиняет фон дер Ляйен в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции. В конце марта 2024 года расследование по этому делу было передано в ведение Офиса генерального прокурора ЕС (EPPO). В пресс-службе Европрокуратуры РИА Новости сообщали, что продолжают начатое еще в октябре 2022 года расследование. При этом там отказались поделиться подробностями о переданном бельгийской прокуратурой европейским прокурорам другом досье. В прокуратуре Льежа РИА Новости подтвердили факт передачи досье в Европрокуратуру. Помимо процесса в Бельгии, суд ЕС в Люксембурге рассматривает жалобу издания New York Times, которое запрашивало данные по переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Судебное решение ожидается через несколько месяцев. Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
https://ria.ru/20250121/ursula-1994731066.html
https://ria.ru/20250103/lyayen-1992429245.html
https://ria.ru/20241227/vopros-1991702922.html
https://ria.ru/20241219/politico-1990082009.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960533815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_007c72a2a124b610da8b2ad1a84ad3e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, astrazeneca
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, AstraZeneca
Иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин отклонили

Суд в Бельгии счел неприемлемым иск против фон дер Ляйен из-за закупок вакцин

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БРЮССЕЛЬ, 21 янв - РИА Новости. Суд бельгийского города Льеж посчитал неприемлемым рассматривать иск, поданный ранее бельгийским активистом Фредериком Балданом против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по делу о возможных нарушениях, допущенных при закупке вакцин во время пандемии коронавируса.
Как следует из решения суда, которое приводит во вторник издание Post и которое было принято 20 января, "истец не был заинтересованной стороной" в данном деле.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
На Западе осадили фон дер Ляйен после ее слов о Трампе
Вчера, 06:03
Отклонение иска Балдана влечет за собой автоматически и отклонение исков и других заявителей, присоединившихся к этой жалобе на главу ЕК.
При этом адвокат Дени Филипп, представляющий в этом деле интересы Венгрии, заявил журналистам, что не исключает подачи апелляции на данное решение.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и гендиректор американской фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Урсулу фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказалась предать ее гласности.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
В Еврокомиссии сообщили о серьезной болезни фон дер Ляйен
3 января, 18:03
В октябре 2022 года Офис генпрокурора ЕС сообщил, что расследует закупки вакцин против коронавируса, которые Европейская комиссия осуществляла централизовано от имени всех государств Евросоюза. Там подчеркивали, что обнародовали информацию о проведении расследования исключительно исходя из его "общественной значимости", однако не стали раскрывать какие-либо подробности дела.
Кроме того, в Бельгии было запущено отдельное разбирательство после поданного бельгийским лоббистом Фредериком Балданом иска против фон дер Ляйен в местном суде. Истец полагает, что действия главы ЕК нанесли экономический ущерб Бельгии. В частности, он обвиняет фон дер Ляйен в уничтожении общественно важных документов, превышении полномочий и коррупции.
В конце марта 2024 года расследование по этому делу было передано в ведение Офиса генерального прокурора ЕС (EPPO). В пресс-службе Европрокуратуры РИА Новости сообщали, что продолжают начатое еще в октябре 2022 года расследование. При этом там отказались поделиться подробностями о переданном бельгийской прокуратурой европейским прокурорам другом досье. В прокуратуре Льежа РИА Новости подтвердили факт передачи досье в Европрокуратуру.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Фон дер Ляйен задали неудобный вопрос из-за России
27 декабря 2024, 16:01
Помимо процесса в Бельгии, суд ЕС в Люксембурге рассматривает жалобу издания New York Times, которое запрашивало данные по переписке фон дер Ляйен и главы Pfizer, но получило отказ. Еврокомиссия утверждала, что сообщения в телефоне фон дер Ляйен не являются документами, которые должны быть сохранены в соответствии с регламентом, а потому найти их не представляется возможным. Судебное решение ожидается через несколько месяцев.
Во время пандемии коронавируса большую часть вакцин Евросоюз закупил у американо-германского консорциума BioNtech-Pfizer. Также Европейская комиссия подписала контракты на приобретение прививок от коронавируса с AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, Moderna, Novavax и Valneva. На эти закупки были выделены миллиарды евро. Точные цены доз прививок не сообщались под предлогом контрактных обязательств по неразглашению деталей. Также в ходе закупок и кампаний вакцинации страны ЕС столкнулись с отставанием от графика поставок, что привело в том числе к разбирательствам в суде. Депутаты Европарламента критиковали Еврокомиссию за непрозрачность при закупках вакцин.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
СМИ раскрыли, как фон дер Ляйен вывела из себя дипломатов ЕС
19 декабря 2024, 12:09
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзAstraZeneca
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала