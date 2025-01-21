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Российские команды начали подготовку к Международной олимпиаде по ИИ

Российские команды начали подготовку к Международной олимпиаде по ИИ - РИА Новости, 21.01.2025

Российские команды начали подготовку к Международной олимпиаде по ИИ

Центральный университет совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) приступили к первому этапу подготовки двух школьных сборных к участию в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T16:01:00+03:00

2025-01-21T16:01:00+03:00

2025-01-21T16:01:00+03:00

центральный университет (цу)

искусственный интеллект (ии)

россия

китай

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МОСКВА, 21 янв – РИА Новости. Центральный университет совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта (ИИ) приступили к первому этапу подготовки двух школьных сборных к участию в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI), которая пройдет в августе 2025 года в Китае, сообщает пресс-служба учебного заведения. В подготовке к Международной олимпиаде примут участие старшеклассники, занявшие призовые места на российских чемпионатах и в конкурсах по искусственному интеллекту в 2024 году, среди которых: Всероссийская олимпиада по ИИ, конкурсы AI Challenge и Innopolis Open по ИИ, профиль "Искусственный интеллект" НТО. По данным пресс-службы, 88 учеников из России и стран СНГ, в частности из Казахстана и Киргизии, пройдут обучение у ведущих экспертов Центрального университета и компаний-участниц Альянса в сфере ИИ. "Обучение пройдет на безвозмездной основе и даст школьникам возможность получить уникальный опыт, который откроет перед ними новые перспективы для дальнейшего образования и успешной карьеры, а также возможность представить свою страну на международной арене", - говорится в сообщении. Отмечается, что в 2024 году в Болгарии команда, которую готовил Центральный университет, одержала победу на первой Международной олимпиаде по ИИ (IOAI), обойдя соперников из 39 стран, включая Китай, Японию, Канаду, Швецию, Нидерланды, США и другие. Программа подготовки к международным соревнованиям разработана ведущими экспертами Центрального университета. Она фокусируется на практических и теоретических знаниях в области нейронных сетей, глубокого обучения, обработки естественного языка (NLP) и компьютерного зрения (CV). Первый этап подготовки к олимпиаде в Китае продлится 13 недель в онлайн-формате. Кроме семинаров и практических заданий по каждому направлению, программа подготовки включает в себя еженедельные вебинары с преподавателями для разбора заданий и ответов на вопросы, полезные статьи для более глубокого изучения тем. Также в подготовке будут Kaggle-соревнования — участники соберут команду, вместе с которой смогут пройти отбор на международную олимпиаду и получить шанс выступить на ней в Китае. Ребят ждут задачи, которые позволят применить полученные знания на практике. Кроме того, участники подготовки посетят сессии с экспертами по soft skills для успешного общения и эффективной работы в команде. В апреле, после завершения онлайн-обучения, в ходе тренировочных сборов эксперты Центрального университета и компаний-участниц Альянса в сфере ИИ выберут участников для дальнейшей подготовки к Международной олимпиаде — две команды по четыре человека. С мая по август восемь финалистов продолжат подготовку на территории кампуса Центрального университета и на площадках компаний-участниц Альянса в сфере ИИ. Участников будут ждать очные сборы с ведущими экспертами в области ИИ и углубленная онлайн-подготовка. Участников тренируют эксперты Центрального университета, которые подготовили победителей Международной олимпиады по искусственному интеллекту в 2024 году, проходившей в Болгарии. Это индустриальный лид направления искусственного интеллекта в Центральном университете, инженер по машинному обучению, топ-5 в общем рейтинге Kaggle Competitions Grandmaster (2017), автор курсов Coursera, Karpov.Courses, DMIA Александр Гущин и руководитель Deep Learning School и AI Research в Лондонском Huawei, имеющая докторскую степень в Университете Королевы Марии в Лондоне, преподаватель ML-курсов в МГУ, МФТИ, ШАД Татьяна Гайнцева. "Для подготовки к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае эксперты Центрального университета разработали уникальную образовательную программу. Мы использовали наш прошлогодний опыт успешной подготовки школьников-победителей к первой Международной олимпиаде, нашу накопленную экспертность и новейшие знания. У Центрального университета уже более 50 компаний-партнеров, это лидеры индустрии, высокотехнологичные компании. Многие из них объединились в Альянс в сфере ИИ, который включает Т-Банк, Сбер, Яндекс, VK — их база знаний, научные открытия, непрерывное развитие и впечатляющие достижения в области искусственного интеллекта в совокупности с нашим опытом, вовлеченностью тренеров и усердием ребят, которые попадут в сборную, открывают большие перспективы для будущих побед", - приводятся в сообщении слова ректора Центрального университета Евгения Ивашкевича. В свою очередь, вице-президент — директор департамента развития искусственного интеллекта и машинного обучения ПАО "Сбербанк" Максим Еременко заявил, что для компании большая честь участвовать в подготовке ребят к Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. "Это огромный шаг в развитии молодых талантов в сфере технологий. Такие инициативы помогают подрастающему поколению развиваться и совершенствоваться, а также демонстрируют миру потенциал российской науки и образования. Это действительно уникальная возможность показать, насколько мы конкурентоспособны на международной арене", - сказал Еременко.

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https://ria.ru/20250101/putin-1992238101.html

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центральный университет (цу), искусственный интеллект (ии), россия, китай