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ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.01.2025
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили с начала суток шесть снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки, в том числе два – кассетного типа, сообщило в... РИА Новости, 21.01.2025
2025-01-21T14:51:00+03:00
2025-01-21T14:51:00+03:00
2025-01-21T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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горловка
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток шесть снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки, в том числе два – кассетного типа, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 09.35 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что вследствие обстрела города повреждения получили дома и гражданский автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Горловке шесть снарядов калибра 155 мм, включая кассетные