https://ria.ru/20250121/gorlovka-1994809660.html

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 21.01.2025

ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили с начала суток шесть снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки, в том числе два – кассетного типа, сообщило в... РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T14:51:00+03:00

2025-01-21T14:51:00+03:00

2025-01-21T16:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

горловка

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 21 янв – РИА Новости. Украинские войска выпустили с начала суток шесть снарядов калибром 155 миллиметров по районам Горловки, в том числе два – кассетного типа, сообщило в Telegram-канале управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.30 – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров… 09.35 – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении управления. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что вследствие обстрела города повреждения получили дома и гражданский автомобиль.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

горловка

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россия, донецкая народная республика, горловка, вооруженные силы украины