https://ria.ru/20250121/gorenie-1994844232.html

Открытое горение на нефтебазе в Воронежской области ликвидировали

Открытое горение на нефтебазе в Воронежской области ликвидировали - РИА Новости, 21.01.2025

Открытое горение на нефтебазе в Воронежской области ликвидировали

Открытое горение на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано на прежних и на новых участках, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 21.01.2025

2025-01-21T17:05:00+03:00

2025-01-21T17:05:00+03:00

2025-01-21T17:16:00+03:00

происшествия

воронежская область

лискинский район

тамбовская область

александр гусев (губернатор)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 21 янв - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области ликвидировано на прежних и на новых участках, сообщил губернатор Александр Гусев.Днем ранее глава области информировал, что пожар на нефтебазе ликвидирован на отдельных участках, на других - снизилась интенсивность огня благодаря пенным атакам. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что горели два из четырех резервуаров на площади 2,3 тысячи квадратных метров."Пожарные в Лискинском районе совершили практически невозможное за такой срок. Открытое горение на нефтебазе ликвидировано. К вечеру 20 января оставалось потушить возгорание на единственном участке. Однако вечером был нанесен повторный удар, который привел к новым очагам. Благодаря своевременному оповещению пострадавших не было. Менее чем за сутки в тяжелейших условиях пожарные ликвидировали и прежнее, и новые возгорания", - написал Гусев в своём Telegram-канале.Он выразил благодарность губернаторам Московской Липецкой и Тамбовской областей за оказанную помощь. Гусев отметил высокий профессионализм сотрудников МЧС из этих регионов и подчеркнул, что Воронежская область также всегда готова оказать содействие.В четверг Гусев сообщил, что минувшей ночью территорию трех районов Воронежской области атаковали более 10 БПЛА. Большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе. Пострадавших нет, также, по предварительным данным, имущество граждан не пострадало. Губернатор отметил, что на первоначальном этапе тушение пожара усложняла угроза повторных атак на объект. Борьбу с огнем на нескольких резервуарах начали усиленные пожарные расчеты. Были направлены дополнительные силы из двух соседних регионов. Гусев подчеркивал, что угрозы населению нет и на доступность ГСМ в Воронежской области ситуация никак не повлияет.

https://ria.ru/20250117/neftebaza-1994139346.html

https://ria.ru/20250119/pozhar-1994519309.html

воронежская область

лискинский район

тамбовская область

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происшествия, воронежская область, лискинский район, тамбовская область, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)